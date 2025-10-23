Gwiazda Hollywood w Polsce! To wydarzy się już w przyszłym miesiącu
Cate Blanchett, która w zeszłym roku prowadziła Jury Konkursu Głównego EnergaCAMERIMAGE, ponownie zjawi się w Polsce na festiwalu. Tym razem aktorka zostanie uhonorowana nagrodą specjalną dla Ikony - Icon Award. "Chciałabym tu jeszcze wrócić" - mówiła podwójna laureatka Oscara podczas zeszłorocznej edycji.
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage to jeden z największych na świecie festiwali filmowych poświęcony sztuce operatorów filmowych. W przeszłości gospodarzami wydarzenia były również Łódź i Bydgoszcz, ale od 2019 roku festiwal odbywa się ponownie w Toruniu.
Od 15 do 22 listopada odbędzie się 33. edycja EnergaCAMERIMAGE. "Znakomite filmy, wybitni twórcy, spotkania, seminaria, warsztaty, prezentacje nowoczesnych technologii i sprzętu filmowego. Wyjątkowe filmy dokumentalne i wspaniałe teledyski. Niezwykła atmosfera i niezapomniane wrażenia, wyjątkowy hołd dla 10. muzy" - piszą organizatorzy na stronie tegorocznego festiwalu.
W mediach społecznościowych festiwalu pojawiła się niezwykła informacja. Cate Blanchett, uznana aktorka i gwiazda Hollywood, ponownie odwiedzi Toruń - tym razem, by odebrać specjalne wyróżnienie. Podczas uroczystego zakończenia EnergaCAMERIMAGE organizatorzy wręczą jej nagrodę dla Ikony - Icon Award.
"Jestem zaszczycony możliwością uhonorowania jej przez Festiwal nagrodą dla Ikony - Icon Award, którą odbierze osobiście podczas gali zamknięcia. Wierzę, że jej powrót do Torunia wiąże się z dobrymi wspomnieniami i doświadczeniami z zeszłorocznego pobytu, kiedy to w niezwykle profesjonalny sposób prowadziła Jury Konkursu Głównego" - mówi Marek Żydowicz, dyrektor Festiwalu EnergaCAMERIMAGE.
Aktorka w zeszłym roku została okrzyknięta największą gwiazdą festiwalu. Była przewodniczącą jury konkursu głównego Camerimage i otworzyła też instalację "Manifesto" w Centrum Sztuki Współczesnej.
"Uwielbiam to miasto. Zakochałam się w Toruniu. Byłam tu tylko siedem dni, a czuję się jakbym spędziła tu siedem lat. To był niezwykle intensywny i inspirujący czas. Uwierzcie mi - chciałabym tu jeszcze wrócić" - mówiła wtedy Telewizji Toruń. Jak się okazuje, gwiazda dotrzyma obietnicy.
Cate Blanchett to jedna z najbardziej cenionych aktorek swojego pokolenia, znana z niezwykłej wszechstronności i precyzji w budowaniu postaci. Dwukrotna zdobywczyni Oscara - za rolę Katharine Hepburn w "Aviatorze" oraz za kreację w "Blue Jasmine" - od lat zachwyca zarówno krytyków, jak i widzów na całym świecie. Oglądaliśmy ją m.in. w "Carol", "Tár", "Władcy Pierścieni", "Thor: Ragnarok", "Ocean's Eight", "Ciekawym Przypadku Benjamina Buttona", "Notatkach o skandalu" czy "Elizabeth".
