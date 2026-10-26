Dama polskiego kina z wyjątkowym wyróżnieniem. To wyraz uznania dla wielkiej kariery

"Jej niezwykła droga artystyczna, obejmująca ponad sześć dekad pracy na scenie i przed kamerą, to historia spotkań z najwybitniejszymi twórcami polskiego teatru i kina oraz ról, które na trwałe zapisały się w historii polskiej kultury. Przyznawana nagroda jest wyrazem uznania dla dorobku aktorki, jej artystycznej wrażliwości i wkładu w rozwój polskiej sztuki filmowej" - czytamy w komunikacie prasowym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE.

ToruńCAMERIMAGE: Maja Komorowska zostanie uhonorowana Nagrodą Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Choć Maja Komorowska kojarzona jest przede wszystkim z wybitnymi kreacjami filmowymi, jej artystyczna droga rozpoczęła się w teatrze. W 1960 roku ukończyła Wydział Lalkarski krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej.

Później współpracowała między innymi z Jerzym Grotowskim, a od 1972 roku związała się z warszawskim Teatrem Współczesnym. Na ekranie stworzyła niezapomniane role w takich produkcjach jak "Życie rodzinne", "Za ścianą", "Bilans kwartalny", "Panny z Wilka" czy "Cwał". Szczególnie owocna okazała się jej wieloletnia współpraca z Krzysztofem Zanussim. W ostatnim czasie mogliśmy podziwiać ją w "Lalce" Macieja Kawalskiego.

Za swoją działalność artystyczną została uhonorowana m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego i Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a w 2020 roku odebrała Orła za Osiągnięcia Życia, przyznanego jej przez Polską Akademię Filmową.

34. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ToruńCAMERIMAGE odbędzie się w dniach 7-14 listopada w Toruniu.

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