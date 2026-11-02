Camerimage 2026: Znamy film otwarcia. Legenda kina przyjedzie do Polski

"Artificial" to najnowszy projekt jednego z najbardziej wyrazistych współczesnych reżyserów, znanego z takich filmów jak "Tamte dni, tamte noce", "Suspiria", "Do ostatniej kości" czy "Challengers". Tym razem Guadagnino kieruje uwagę na temat sztucznej inteligencji, ambicji technologicznych gigantów i odpowiedzialności za rozwiązania, które mogą zmienić przyszłość ludzkości.

"Artificial": Co wiemy o filmie?

Film opowiada historię informatyka Ilyi Sutskevera, pioniera sztucznej inteligencji, który wraz z profesorem Geoffreyem Hintonem dokonują przełomu, mającego ich zdaniem na zawsze odmienić losy ludzkości. Czołowi przedstawiciele Doliny Krzemowej chcą włączyć się w realizację tej wizji.

Kilka lat później, po przypadkowym spotkaniu z Samem Altmanem, Ilya wraz z grupą idealistycznych przedsiębiorców zakłada OpenAI. W miarę jak generatywna sztuczna inteligencja z teorii staje się rzeczywistością, firma zyskuje wpływy i wartość przekraczające wszelkie oczekiwania. Ilya musi zdecydować, komu może powierzyć tak potężną technologię, podejmując walkę, której stawką jest przyszłość ludzkości.

W głównych rolach występują w filmie: Andrew Garfield, Yura Borisov, Monica Barbaro, Cooper Hoffman, Jason Schwartzmn, Chris O'Dowd oraz Ike Barinholtz i Mark Rylance. Za scenariusz odpowiada Simon Rich, a zdjęcia zrealizował Malik Hassan Sayeed.

34. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ToruńCAMERIMAGE odbędzie się w dniach 7-14 listopada.