W czwartek 12 lutego 2026 roku rozpocznie się 76. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie. Jury pod przewodnictwem niemieckiego reżysera Wima Wendersa wybierze laureata Złotego Niedźwiedzia spośród 22 filmów w Konkursie Głównym. W programie wydarzenia nie zabrakło polskich akcentów.

Osoba trzyma w rękach złotą statuetkę w kształcie niedźwiedzia z napisem 'Best Film', ubraną w ciemny garnitur.
Złoty Niedźwiedź, główna nagroda festiwalu w BerlinieAnadoluGetty Images

Podczas ceremonii otwarcia Honorowego Złotego Niedźwiedzia otrzyma malezyjska aktorka Michelle Yeoh, gwiazda kina akcji z Hongkongu oraz laureatka Oscara i Złotego Globu za występ w filmie "Wszystko wszędzie naraz". Podczas festiwalu swą premierę będzie miała krótkometrażówka "Sandiwara" Seana Bakera, w której aktorka zagrała główną rolę.

Na film otwarcia wybrano "No Good Men" afgańskiej reżyserki Shahrbanoo Sadat. Produkcja bierze udział w pozakonkursowej sekcji Berlinale Special.

76. MFF w Berlinie. Polski akcent w Konkursie Filmów Krótkometrażowych

W walce o Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu krótkometrażowego weźmie udział 21 tytułów. Wśród nich znalazł się "Kontrewers", francusko-holendersko-polska koprodukcja w reżyserii Zuzy Banasińskiej. Jej filmy były pokazywane wcześniej na festiwalach w Nowym Jorku i Rotterdamie. Podczas 74. MFF w Berlinie otrzymała nagrodę Teddy za krótkometrażowy film "Grandmamauntsistercat".

Laureatów nagród w Konkursie Filmów Krótkometrażowych wybierze jury pod przewodnictwem syryjskiego reżysera Ameera Fakhera Eldina.

76. MFF w Berlinie. Polska producentka w jury Konkursu Głównego

W Konkursie Głównym 76. MFF w Berlinie znalazły się 22 filmy. W sekcji zobaczymy między innymi najnowsze dzieła Kornéla Mundruczó, Emina Alpera i Warwicka Thorntona.

Laureatów Złotego Niedźwiedzia i pozostałych wyróżnień Konkursu Głównego wybierze jury pod przewodnictwem Wima Wendersa. Znalazła się w nim także polska producentka Ewa Puszczyńska, która pracowała przy filmach "Ida", "Zimna wojna", "Aida", "Strefa interesów" i "Prawdziwy ból".

76. MFF w Berlinie. Kiedy poznamy laureata Złotego Niedźwiedzia

Berlinale to obok festiwali w Cannes i Wenecji najważniejsze coroczne europejskie wydarzenie filmowe. Jego 76. edycja potrwa od 12 do 22 lutego 2026 roku. Laureatów najważniejszych nagród poznamy podczas ceremonii zamknięcia, która odbędzie się ostatniego dnia wydarzenia.

"David" [trailer]materiały dystrybutora
