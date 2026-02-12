Podczas ceremonii otwarcia Honorowego Złotego Niedźwiedzia otrzyma malezyjska aktorka Michelle Yeoh, gwiazda kina akcji z Hongkongu oraz laureatka Oscara i Złotego Globu za występ w filmie "Wszystko wszędzie naraz". Podczas festiwalu swą premierę będzie miała krótkometrażówka "Sandiwara" Seana Bakera, w której aktorka zagrała główną rolę.

Na film otwarcia wybrano "No Good Men" afgańskiej reżyserki Shahrbanoo Sadat. Produkcja bierze udział w pozakonkursowej sekcji Berlinale Special.

76. MFF w Berlinie. Polski akcent w Konkursie Filmów Krótkometrażowych

W walce o Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu krótkometrażowego weźmie udział 21 tytułów. Wśród nich znalazł się "Kontrewers", francusko-holendersko-polska koprodukcja w reżyserii Zuzy Banasińskiej. Jej filmy były pokazywane wcześniej na festiwalach w Nowym Jorku i Rotterdamie. Podczas 74. MFF w Berlinie otrzymała nagrodę Teddy za krótkometrażowy film "Grandmamauntsistercat".

Laureatów nagród w Konkursie Filmów Krótkometrażowych wybierze jury pod przewodnictwem syryjskiego reżysera Ameera Fakhera Eldina.

76. MFF w Berlinie. Polska producentka w jury Konkursu Głównego

W Konkursie Głównym 76. MFF w Berlinie znalazły się 22 filmy. W sekcji zobaczymy między innymi najnowsze dzieła Kornéla Mundruczó, Emina Alpera i Warwicka Thorntona.

Laureatów Złotego Niedźwiedzia i pozostałych wyróżnień Konkursu Głównego wybierze jury pod przewodnictwem Wima Wendersa. Znalazła się w nim także polska producentka Ewa Puszczyńska, która pracowała przy filmach "Ida", "Zimna wojna", "Aida", "Strefa interesów" i "Prawdziwy ból".

76. MFF w Berlinie. Kiedy poznamy laureata Złotego Niedźwiedzia

Berlinale to obok festiwali w Cannes i Wenecji najważniejsze coroczne europejskie wydarzenie filmowe. Jego 76. edycja potrwa od 12 do 22 lutego 2026 roku. Laureatów najważniejszych nagród poznamy podczas ceremonii zamknięcia, która odbędzie się ostatniego dnia wydarzenia.