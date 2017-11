"Soyer" [trailer]

, 2017

Soyer jest młodym chłopakiem, który gardzi konsumpcją, konformizmem i wszystkim co związane jest z kulturą masową. Niektórzy mają go za wariata, inni za idiotę, a jeszcze inni… za zbawiciela. Po tym jak jego matka trafia do szpitala, cała odpowiedzialność za Soyera spada na jego piękną siostrę –... zobacz więcej