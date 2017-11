Kristen Bell o filmie "Złe mamuśki 2"

Panuje powszechne przekonanie, że gdy kobieta zostaje matką, staje się rozważną, ułożoną osobą, która musi świecić przykładem, nie może więcej przeklinać ani wyrażać negatywnych emocji. A tak przecież nie jest. Ludzie zawsze będą ludźmi, to chyba oczywiste" - mówi Kristen Bell, jedna z bohaterek filmu "Złe mamuśki 2/ Jak przetrwać święta".



"Prawda jest taka, że macierzyństwo to niezwykle stresujący okres. Nasz film pokazuje po prostu to, o czym mówi się zbyt rzadko na głos" - dodaje aktorka.



Film "Złe mamuśki 2. Jak przetrwać święta" zadebiutował na ekranach polskich kin 3 listopada 2017 roku.