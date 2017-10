"#Supermodelka Plus Size": Każda by chciała z Maserakiem

W programie "#Supermodelka Plus Size" uczestniczki przygotowywane są do zostania profesjonalnymi modelkami w rozmiarze plus. Aby dobrze wyglądać zarówno w sesjach zdjęciowych, jak i pokazach, kandydatki muszą posiadać doskonałą świadomość swojego ciała. W siódmym odcinku czekają więc na nie warsztaty tańca z Rafałem Maserakiem. Czy wszystkie uczestniczki będą zachwycone tak, jak Zuza?