"#Supermodelka Plus Size": Nago przed całą Polską?!

Program „#Supermodelka Plus Size” stawia przed uczestniczkami zadania wymagające od nich coraz więcej odwagi. W siódmym odcinku czeka na nie jedna z najtrudniejszych sesji, bo przed obiektywem Emila Bilińskiego staną zupełnie nago. Czy dziewczyny poradzą sobie z wyzwaniem, które wywoła łzy nawet bardzo pewnej siebie Joanny? Czy naga sesja będzie przeszkodą nie do pokonania na drodze do wygranej?