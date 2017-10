"#Supermodelka Plus Size": Uczestniczka zachwycona wyzwaniem

"#Supermodelka Plus Size" to program, w którym uczestniczki pod okiem ekspertów pracują, aby zostać pierwszymi profesjonalnymi modelkami plus size. W tym programie dziewczyny zaczynają wierzyć w siebie i swoje możliwości! Dzięki warsztatom tanecznym Zuza po długiej przerwie poczuje, że scena to jej miejsce. Czy będzie podbijać estrady nie tylko jako modelka?