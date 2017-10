"Tedi i mapa skarbów" [trailer]

Hiszpania, 2017

Tedi Jones udaje się do Los Angeles, by zapoznać się z nowymi odkryciami archeolożki Sary Lavroff. Odnalazła ona papirus wskazujący na istnienie naszyjnika należącego do mitycznego króla Midasa, który mocą swego dotyku wszystko zamieniał w złoto. Pełne radości ponowne spotkanie Tediego i Sary... zobacz więcej