"Między nami wampirami" [trailer]

Niemcy, 2017

Trzynastoletni Tony od najmłodszych lat fascynuje się wszystkim co niesamowite. Nie straszne mu ani cmentarze, ani stare zamczyska. Kiedy rodzice zabierają go na wycieczkę do odległej Transylwanii, radość chłopca nie zna granic. Wszystko staje się jeszcze ciekawsze i zabawniejsze, gdy na miejscu... zobacz więcej