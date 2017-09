"Wyspa przetrwania": Dramat najstarszego uczestnika

W drugim odcinku "Wyspy przetrwania" będziemy świadkami konkurencji z pochodniami. W jej trakcie zupełnie pogubi się najstarszy 63-letni uczestnik programu, Grzegorz Morawski. "No dawaj, Grzechu" - zachęca go do wysiłku w klatce z bambusów strażak Piotr Krystkiewicz. "No zejdź stamtąd” - krzyczy wściekły Bartosz Czapiewski, widząc jak Grzegorz nie radzi sobie z torem przeszkód...

Warto wspomnieć, że już w pierwszym odcinku Grzegorz miał konflikt z grupą, gdy podczas budowy szałasu, poszedł się kąpać. Teraz sytuacja wygląda na bardziej poważną. Czy czerwone plemię "Jakawi" przegra przez niego kolejną konkurencję?