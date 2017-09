"Happy Olo" [trailer]

Polska, 2017

110 dób trwała Trzecia Transatlantycka Wyprawa Aleksandra Doby. Podróżnik jest już na lądzie i zmierza w kierunku Polski. "Happy Olo – Pogodna ballada o Olku Dobie" to nie tylko zapis jego przygotowań do wyprawy. To magiczna podróż w głąb siebie, która przez swój pozytywny i nieco odrealniony... zobacz więcej