Agnieszka Warchulska i "Gang Wiewióra 2"

"Gang Wiewióra 2" - film współtwórcy takich animowanych hitów, jak "Minionki", "Jak ukraść Księżyc" czy "Epoka lodowcowa 4" - trafi na ekrany polskich kin 18 sierpnia. Do oglądania zachęca... wierszem Agnieszka Warchulska.



Sprytny Wiewiór i jego wesoła ferajna powracają, by ocalić park przed podstępnym planem chciwego biznesmena.

W parku panuje zgoda, spiżarnia aż pęka w szwach, a Wiewiór cieszy się zasłużoną opinią szlachetnego spryciarza. A jednak nad futrzaną ferajną znów zbierają się czarne chmury. W mieście chodzą słuchy, że pewien bezwzględny inwestor planuje zamienić miejski park w Park Rozrywki. Zwierzaki wiedzą czym to pachnie: to tak jakby w twojej sypialni ktoś otworzył trzypoziomową dyskotekę. Zatem znów muszą wziąć sprawy w kosmate łapki i z pomocą Wiewióra i uroczej Andzi pokazać ludziom, że zwierzaki z parku nie dadzą sobie w orzechy dmuchać!