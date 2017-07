Luc Besson: "Valerian..." nie powstałby, gdyby nie "Avatar"

To podobna historia do tych, które każdego dnia pojawiają się w gazetach. Podobna historia do tej, która stała się udziałem Polski - mówi o swoim dziele życia, widowisku science-fiction "Valerian i Miasto Tysiąca Planet", Luc Besson. Nad adaptacją serii komiksów Pierre’a Christina i Jean-Claude’a Mezieresa francuski twórca pracował przez blisko siedem lat. Tuż przed polską premierą superprodukcji, która odbyła się 22 lipca w Warszawie, reżyser podzielił się z nami wspomnieniami z planu.