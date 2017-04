Agata Młynarska o programie "Pełną parą"

"To program o miłości. To program o parach, które chcą się zmienić dla siebie po to, żeby odkryć siebie na nowo" - mówi Agata Młynarska.



"Ogromną wartością jest bycie ze sobą, w szczęśliwym związku 20 lat, 10 lat, 5 lat. To jest wielki sukces. Ale jeszcze większym sukcesem jest zakochać się w sobie każdego dnia na nowo. To jest bardzo trudne i wiem, że są pary, które chcą o to zawalczyć. My im tylko w tym trochę pomagamy" - dodaje.



Agata Młynarska wraca na antenę TLC z autorskim programem "Zmiana pełną parą". Wraz z zespołem swoich ekspertek: stylistką Moniką Jurczyk, wizażystką Katarzyną Sujką oraz stylistką fryzur i kolorystką Igą Chmielewską pomoże małżonkom, którzy wezmą udział w show, odkryć na nowo wielki potencjał, jaki drzemie w ich związkach.



"Zmiana pełną parą" już od wtorku, 25 kwietnia, w telewizji TLC.