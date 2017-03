Smarzowski o średniowieczu (źródło: Agencja TVN / x-news)

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Co będzie zajmować w najbliższym czasie Wojciecha Smarzowskiego? - Jestem w trakcie pisania. Będzie to projekt o wczesnym średniowieczu. To międzynarodowe i kosztowne przedsięwzięcie - powiedział reżyser.