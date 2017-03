Kobiecy apel Kuleszy, Kuny i Buzek na rozdaniu Orłów 2017

W poniedziałek, 20 marca, w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się gala wręczenia Polskich Nagród Filmowych. Statuetkę za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą otrzymała Agata Kulesza za swój występ w "Jestem mordercą". Gwiazda wyszła na scenę wraz z Agatą Buzek i Izabelą Kuną, by przy okazji odebrania nagrody wygłosić kobiecy apel solidarności.



- Wszystkie trzy jesteśmy ambitne i mamy nerwicę - żartobliwie wyznały. Czemu miało to służyć? - Ten gest nie jest jednorazową historią, my naprawdę się lubimy. W dobie wszystkiego, co się teraz dzieje, nie mamy na nic czasu i nie skupiamy się na tym, żeby się lubić. Na to chciałyśmy zwrócić uwagę - powiedziała Kuna.