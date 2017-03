Joanna Jabłczyńska o programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

"Czuję się wspaniale, choć jest to bardzo duże wyzwanie. Bardzo trudne także, bo trzeba połączyć wiele umiejętnosci, nie tylko spiewanie" - wyznała Joanna Jabłczyńska, która jest jedną z uczestniczek programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".



"Chodzi o to, żeby stac się daną osobą pod niemal każdym względem. Gesty, choreografia, barwa głosy - to bardzo trudne" - dodała.



O czym jeszcze opowiedziała aktorka w rozmowie z Martą Podczarską z Interii? Sprawdźcie!



Pierwszy odcinek programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już 4 marca 2017 w Polsacie!