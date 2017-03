Iwona Pavlović o nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

"To już 20. edycja w Polsce. To piękny program rozrywkowy. Cały czas coś się dzieje. Zaskakuje mnie zawsze to, jak ktoś, kto kompletnie nie radzi sobie z tańcem, potem wygrywa, jak na przykład Robert Wabich. Każda edycja to jest zbiór nowych gwiazd" - powiedziała Iwona Pavlović o nowej edycji "Tańca z Gwiazdami".



Co jeszcze jurorka tanecznego show powiedziała w rozmowie z Marcinem Adamczykiem z Interii? Sprawdźcie!



Pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" debiutuje 3 marca w Polsacie.