Magdalena Lamparska o nowym serialu "Niania w wielkim mieście"

"Bycie główną bohaterką nie jest łatwe, ale jest też fajnym wyzwaniem. A chodzi o to, żeby podejmować wyzwania. Cieszę się, że udało nam się stworzyć charakterystyczną opowieść o dziewczynie, która nie jest z Warszawy i przedstawić tę Warszawę bardzo niesztampowo" - wyznała Magdalena Lamparska, główna bohaterka nowego serialu "Niania w wielkim mieście".



Co jeszcze aktorka powiedziała w rozmowie z Martą Podczarską z Interii? Sprawdźcie!



Główna bohaterka serialu to Dana (Magdalena Lamparska) - młoda kobieta po studiach, która chce realizować się jako psycholog, jednak nie może ona znaleźć pracy w zawodzie. Los rzuca ją do ekskluzywnej agencji "Nianie na zawołanie", gdzie bohaterka zatrudnia się jako opiekunka dzieci.

Serial rusza 7 marca w Polsacie!