Simon Pegg o swoich planach

"Właśnie skończyłem nagrania do filmu 'Ready Player One' Stevena Spielberga. Przygotowuję się do szóstej części 'Mission Impossible'. Zdjęcia zaczynamy w kwietniu" - mówi Simon Pegg, bohater filmu "Star Trek: W nieznane".