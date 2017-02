Britt Robertson o filmie "Był sobie pies"

"Wcielam się w postać o imieniu Hannah. To młoda dziewczyna, która spotyka Ethana, gdy ten ma 16 lat. Spotykają się na festynie i świetnie się ze sobą bawią. Ethan ma psa Baileya, w którym Hannah się zakochuje, tak jak zresztą w Ethanie. Łączy ich bardzo piękna, czysta więź. Ich związek rozwija się przez całe lato" - mówi Britt Robertson o filmie "Był sobie pies".



"Mam nadzieję, że widzowie wybiorą się na ten film i wyjdą z kina, zastanawiając się nad różnymi relacjami w swoich życiach. Film ma coś ważnego do powiedzenia w temacie bezwarunkowej miłości, niezależnie od tego, czy chodzi o człowieka, czy o psa. Chodzi o miłość do bliskich" - dodaje młoda aktorka.



Film "Był sobie pies" na ekranach polskich kin od 17 lutego 2017 roku.