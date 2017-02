Weronika Rosati o "Belle Epoque"

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

"Misia jest bardzo tajemniczą postacią i nie chciałabym zbyt wiele zdradzać. To nie jest ani dobry ani czarny charakter" - powiedziała Weronika Rosati o bohaterce, która gra w serialu "Belle Epoque".



"Bardzo podobał mi się scenariusz i chciałam być częścią tego projektu, bo kostiumy, klimat i tamte czasy... To serial niezwykle wciągający. Takiego serialu jeszcze w Polsce nie było i mówię to z pełną świadomością" - dodała aktorka.



Co jeszcze Weronika Rosati powiedziała w rozmowie z Martą Podczarską z Interii?



Serial "Belle Epoque" można oglądać od 15 lutego w TVN.