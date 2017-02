Olaf Lubaszenko o "Belle Epoque"

"To bardzo wciągająca historia. Opowieść kryminalna osadzona w dość nietypowych realiach" - mówi Olaf Lubaszenko o serialu "Belle Epoque", w którym gra Ferdynanda Jelinka, szefa krakowskiej policji.



"Jelinek to bohater, który dawał mi szansę na stworzenie takiej figury z lekkim przymrużeniem oka. To wydało mi się bardzo pociągające" - dodał aktor.



Co jeszcze aktor powiedział w rozmowie z Martą Podczarską z Interii?



Serial "Belle Epoque" można oglądać od 15 lutego w TVN.