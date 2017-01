"Captain Fantastic" [trailer]

USA, 2016

Ben (Viggo Mortensen) jest ojcem sześciorga dzieci, które wychowuje z dala od zgiełku miasta. Żyją inaczej niż przeciętna amerykańska rodzina: jedzą to, co uda im się upolować, nie chodzą do normalnej szkoły, uczą się sztuki przetrwania, żyjąc w miłości i wzajemnym szacunku. Kiedy sytuacja... zobacz więcej