"Manchester by the Sea" [trailer]

USA, 2016

"Manchester by the Sea" to głęboko przejmująca, chwilami nieoczekiwanie zabawna eksploracja mocy rodzinnej miłości, wspólnoty, poświęcenia i nadziei. Samotność i monotonię mieszkającego w Bostonie dozorcy przerywa nieoczekiwany powrót w rodzinne strony. Mężczyzna musi zająć się osieroconym... zobacz więcej