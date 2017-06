Piotr Nerlewski: Zaręczyny po wakacjach

Rola Franka z "M jak miłość" przyniosła mu wielką popularność. Ale ambitny aktor ma już kolejne plany zawodowe - to nowy serial "Za marzenia".

Piotr Nerlewski w serialu "M jak miłość" /Agencja W. Impact

Niczym biblijna kusicielka Ewa, serialowa Justyna(Olga Kalicka) do tego stopnia omotała twojego bohatera, że doszło do pocałunku. Ładnie to tak, Franku?



Piotr Nerlewski: - Pewnie, że nieładnie! Franek kocha Natalię [Marcjanna Lelek -przyp. red.], planuje z nią przyszłość. Z kolei wątek z Justyną ciągnie się od dawna, zdecydowanie za długo, każdy normalny człowiek by sobie to już darował.



Widzowie kibicują gorąco Natalii i Frankowi, rzucają zaś gromy na Justynę...



- Tak, wiem. Czasami wpada na plan zaprzyjaźniona fanka Natalka, która prowadzi na Facebooku stronę "Natalia i Franek" i opowiada nam, co tam się dzieje! Internauci nie zostawiają na Justynie suchej nitki, a przy okazji na grającej ją Oldze, bo ludziom to się miesza. Mnie też się trochę dostało.



Widzieliśmy Franka nękanego wyrzutami sumienia. Ciężko się gra taki stan ducha?



Reklama

- Musiałem uruchomić wyobraźnię - prywatnie nigdy nie robiłem takich rzeczy, więc nie mam się na czym oprzeć. To kiepska sprawa, bo nikt z nas nie chce robić z siebie pieska z podkulonym ogonkiem.



Natalia wie o pocałunku?



- Ależ skąd! I chyba się nie dowie. Kręciliśmy już sceny ich zaręczyn, w siedlisku, będą emitowane po wakacjach. Miejmy nadzieję, że będą żyli długo i szczęśliwie.



Rola w "M jak miłość" przyniosła ci dużą popularność.



- Przyznaję, tak jest. Na ulicy mówią do mnie głównie Franek, w sklepie pytają uprzejmie: "Co pan sobie życzy, panie Franku?". Już prawie nikt nie zwraca się do mnie moim prawdziwym imieniem - Piotrek...



Czy wiesz, że w internecie krąży pogłoska, iż chcesz odejść z serialu?



- Owszem, jest taka informacja, też ją słyszałem. Ale co będzie - zobaczymy.



Pewne jest jednak, że pojawisz się niebawem w nowym serialu, zatytułowanym "Za marzenia", w roli głównej...



- Sprostuję - w jednej z trzech głównych ról. To historia trójki przyjaciół: Ani (Anna Karczmarczyk), Zosi (Maja Bohosiewicz) oraz granego przeze mnie Bartka.



Znów miłosny trójkąt? Czyżby twórcy scenariusza inspirowali się perypetiami twojego Franka z "M jak miłość"?



- Że niby mam już w tym doświadczenie? Nic z tych rzeczy. Tu układ jest inny, relacje między całą trójką są kumplowskie, to przyjaciele, którzy razem mieszkają. Na razie nagraliśmy pilotażowy odcinek. W perspektywie, owszem, zapowiadają się perypetie miłosne, ale bez takich dramatów, jakie mamy w "M-ce".



Kiedy ten serial trafi na antenę?



- Tego nie wie nikt. Trwają rozmowy. Jak zapadnie decyzja, wracamy na plan i realizujemy kolejne odcinki. Zdradzę, że w obsadzie jest wiele znanych nazwisk: Iza Kuna gra moją mamę, Radosław Krzyżowski - tatę, z kolei

Katarzyna Figura - psycholożkę. Szczerze mówiąc, jestem zachwycony tym serialem!



Jolanta Majewska-Machaj