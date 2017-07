Paulina Chylewska: Nie żałuję

Dlaczego zmieniła stację? Czy miało to związek z jej udziałem w programie „Taniec z Gwiazdami” oraz kto będzie teraz prowadził Wielkie Testy w TVP? Paulina Chylewska odpowiada na wszystkie niewygodne wszystkie pytania.

Odeszła pani z TVP po 21 latach pracy...



Paulina Chylewska: - Niespełna 21. Minęłyby za miesiąc, bo wystartowałam we wrześniu 1996 roku.



Szmat czasu - nie żal, że się skończyło?



- Nie. Ja w ogóle nigdy nie żałuję tego, co mam za sobą, co było. Myślę, że żałowałabym czegoś, co mogłam zrobić, a nie zrobiłam.



Na przykład przejścia do Polsatu - bo to jest teraz pani stacja?



- Na przykład. Od kiedy zdecydowałam się na ten krok, ludzie często się pytają, dlaczego zmieniłam stację, czy naraziłam się czymś? Odpowiadam cierpliwie - nic z tych rzeczy, żadnych podtekstów, spektakularnych zdarzeń. Po prostu dostałam bardzo ciekawą propozycję, rozważyłam ją i doszłam do wniosku, że warto spróbować czegoś nowego.



Pani transfer do Polsatu łączy się z wcześniejszym udziałem w "Tańcu z Gwiazdami"?



- Nic mi o tym nie wiadomo. Miałam zgodę ówczesnego pracodawcy, TVP, sprawa była czysta i klarowna, nie budziła wątpliwości i myślę, że nie miała też większego wpływu na to, co się stało później.

Rozstanie odbyło się elegancko. Telewizja Publiczna wydała oświadczenie rozpoczynające się od słów: "Paulino, dziękujemy!", wspominając pani osiągnięcia zawodowe oraz życząc dalszych sukcesów. Pani odpowiedź też była wzruszająca...



- Bo to bardzo wzruszające! Pożegnanie miejsca, w którym nauczyłam się "telewizyjnej roboty" od podszewki, pożegnanie tylu wspaniałych ludzi, z którymi przyszło mi pracować. To wszystko pozostanie w pamięci już na zawsze, ale życie idzie do przodu i każe podejmować coraz to inne wyzwania.

Kto będzie teraz prowadził Wielkie Testy w TVP?



- Pojęcia nie mam. Obiło mi się o uszy, że ma być konkurs. Przez 9 lat przeprowadziłam ich ponad 50! Policzyłam. Sama byłam zdziwiona. Dajmy szansę innym.



Jakie będą pani zadania w Polsacie?



- Dołączyłam do redakcji sportowej, pozostając tym samym wierna dotychczasowej drodze. Zadebiutowałam na antenie Polsatu 18 lipca, prowadząc wieczorne wydanie Sportu po "Wydarzeniach".



- Potem zaś od razu rzucono mnie na głęboką wodę, do studia Igrzysk Sportów Nieolimpijskich (World Games), odbywających się w tym roku we Wrocławiu. Przeogromna impreza. Uwielbiam takie klimaty, cieszę się, że już od początku miałam okazję uczestniczyć w tak ważnym przedsięwzięciu i je współtworzyć.

Redakcja sportowa Polsatu to również miejsce pracy Pani męża [dziennikarz, Marcin Feddek - przyp. red.]. Razem w domu, razem w pracy - nie za wiele tego?



- Przerabialiśmy już to kiedyś, pracując przez 3 lata w tej samej redakcji sportowej w TVP. I... jakoś udało nam się nie pozabijać! Od tego czasu wiele się zmieniło, mamy dziś dwójkę dzieci (Lena 10 l., Nina 6 l.) i to one, siłą rzeczy, absorbują głównie naszą energię i czas pozazawodowy.



