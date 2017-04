Julia Wróblewska: Tanecznym krokiem do matury

Za miesiąc Julia Wróblewska podejdzie do egzaminu dojrzałości. Młodziutka gwiazda filmu i telewizji marzy o studiowaniu iberystyki, do szkoły teatralnej będzie zdawać dopiero za rok. W wolnym czasie oddaje się tanecznej pasji.

Julia Wróblewska kontynuuje naukę tańca pod okiem Jana Klimenta /AKPA

Dlaczego zaproponowałaś, abyśmy spotkali się akurat w studiu tanecznym Agustina Egurroli?



Reklama

Reklama

Julia Wróblewska: - Po udziale w "Tańcu z gwiazdami" taniec jest wciąż moją pasją i kontynuuję naukę w tym zakresie. Tańczę głównie jazz u Kasi Mieczkowskiej, dodatkowo Janek Kliment szkoli mnie indywidualnie z tańca towarzyskiego.



Na czym polega taniec jazzowy?



- To dla mnie taniec, w którym można wyrazić najwięcej emocji. Tango też daje taką możliwość, ale w jazzie jest pełna dowolność. Można robić to, na co się ma ochotę, tańczyć do muzyki, którą lubimy. Taniec jazzowy ćwiczę w grupie. Jestem na poziomie średniozaawansowanym.

Czy taniec to dla ciebie sposób na relaks w przerwach między pracą na planie zdjęciowym i przygotowaniami do matury?

- Taniec pozwala mi psychicznie odpocząć. Kiedy się tańczy, zapomina się o wszystkim, co jest dookoła - o ludziach, problemach.

A czy gdy jesteś na parkiecie, nie kołacze ci w głowie myśl, że matura tuż, tuż?

- O maturze staram się teraz aż tak nie myśleć. W ciągu czterech tygodni i tak już nie nauczę się zbyt dużo. Mogę powtarzać, zakuwać, męczyć się, ale moim zdaniem, to nie ma wielkiego sensu, bo później będę na maturze zmęczona i zestresowana, że uczyłam się i zapomniałam. Więc po prostu wrzuciłam na luz. Wielkanoc spędzę na Sardynii, żeby jak najbardziej się zrelaksować.

"TzG": Julia Wróblewska i "wirujący seks" 1 4 W ćwierćfinale "TzG" walczące o Kryształową Kulę pary zatańczyły do wielkich filmowych przebojów. Julia Wróblewska i Jan Kliment wykonalii salsę do utworu "Time of My Life" z filmu "Dirty Dancing". Nie obyło się bez kultowego "trzymania", para zaliczyła jednak potknięcie. Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 4

O jakim kierunku studiów myślisz?

- Wybieram się na iberystykę. Oczywiście spróbuję się dostać do szkoły teatralnej, ale zobaczymy jak z tym będzie, bo nie każdy zostaje tam przyjęty. To, że już gdzieś grałam, nie jest wyznacznikiem tego, czy się dostanę. Chciałabym się odpowiednio przygotować do egzaminów, więc dopiero w przyszłym roku będę aplikować do szkoły teatralnej.

Jakie przedmioty będziesz zdawać na maturze?

- Na poziomie podstawowym będę zdawać język polski, matematykę oraz język hiszpański. Ten ostatni przedmiot - pisemnie i ustnie. Na poziomie rozszerzonym czeka mnie egzamin z języka angielskiego. Najmocniejsza czuję się z języka hiszpańskiego, z kolei matematyki boję się najbardziej.

Jaki masz sposób uczenia się?

- Uczę się bardzo dziwnie - tylko w nocy. Wtedy jest cicho - wszyscy śpią, samochody za oknem nie hałasują. Ważne jest, żeby odkryć, jakim typem, jeśli chodzi o uczenie się, jesteśmy: kinestetykiem, wzrokowcem, słuchowcem czy dotykowcem. Wtedy łatwiej przyswajać wiedzę. Ja zdecydowanie jestem kinestetykiem. Muszę chodzić, robię kółka po pokoju. W mojej szkole rzadko mamy sprawdziany. Ale kiedy przychodzi sprawdzian obejmujący materiał z dwóch miesięcy, czasami uczę się do niego trzy dni i trzy noce. Normalnie śpię około pięciu, sześciu godzin dziennie.

Julia Wróblewska: Polska Tatum O'Neal 1 10 Kiedy zadebiutowała na ekranie, była 7-letnią dziewczynką. Jej występ w romantycznej komedii Ryszarda Zatorskiego "Tylko mnie kochaj" przyćmił dokonania dorosłej obsady filmu, Julia Wróblewska z miejsca została zaś ochrzczona "polską Tatum O'Neal". Od tego czasu regularnie występuje w zarówno telewizyjnych serialach ("M jak miłość", "Determinator", "Naznaczony"), jak i kolejnych produkcjach kinowych (""Och, Karol 2", "Listy do M"). Z okazji 15. urodzin aktorki przypominamy najważniejsze momenty jej zawodowej kariery. Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 10

Jak powiedziałaś, w tym roku Wielkanoc spędzisz na Sardynii. A dotychczas gdzie celebrowałaś ten szczególny czas? Czy pomagałaś w przygotowywaniu wielkanocnych smakołyków?

- Zazwyczaj spędzałam Wielkanoc u dziadków. Pomagałam w robieniu wypieków. Kocham piec ciasta. Smykałkę do tego odziedziczyłam chyba po dziadku, który jest emerytowanym cukiernikiem.