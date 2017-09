Ina Sobala o "M jak miłość": Przechodzę tu chrzest bojowy

Pierwsze kroki przed kamerą stawia na planie "M jak miłość", gdzie gra Agę, córkę Teresy. Ina Sobala przyznaje, że debiut w takim serialu to wielkie szczęście.

Ina Sobala na planie "M jak miłość" /Agencja W. Impact

Ina Sobala jest na IV roku studiów i niedawno rozpoczęła próby do spektaklu dyplomowego, który odbędzie się w październiku tego roku.



Będzie pani rywalizować z Małgorzatą Pieńkowską?



Reklama

- Nie. Mama jest świetną aktorką, wiele razy widziałam ją na scenie. Ja dopiero wkraczam do tego świata. Jestem na IV roku wrocławskiej PWST. Zawsze chciałam być aktorką, ale taka decyzja wymagała dużej odwagi. Musiałam zrozumieć, czy chcę iść tą drogą, bo jest mi najbliższa, czy raczej dlatego, że wychowywałam się w rodzinie aktorskiej. Przez pierwsze lata studiów nie chodziłam na castingi. Chciałam się skupić na samorozwoju. W szkole teatralnej człowiek poznaje siebie. Nieco później wykładowcy zaczęli mnie zachęcać, żebym się otworzyła na różne wyzwania. Wystąpiłam więc m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Poezji Silesius we Wrocławiu.

Konsultuje się pani czasami w sprawach zawodowych z mamą?

- Łączą nas specyficzne relacje, jesteśmy przyjaciółkami. Mama nie ingeruje w moje życie ani tym bardziej ja w jej. Dajemy sobie przestrzeń do działania. O tym, że zagram w "M jak miłość", dowiedziała się dopiero na planie od ludzi z ekipy. Czasami korzystam z jej porad. Podpowiada mi na przykład, żebym grała mniej teatralnie, bo przed kamerą nie potrzeba tyle ekspresji, co na scenie.

Zdjęcie Ina Sobala ze swoją mamą Małgorzatą Pieńkowską, fot. www.mjakmilosc.pl / materiały prasowe

Będziecie miały wspólne sceny?

- Pewnie do tego dojdzie, bo wątki naszych bohaterek są powiązane. Trochę się z tego powodu denerwuję. Raz byłyśmy razem na planie i mnie zmroziło. Grałam małą rolę w filmie "Najlepszy" Łukasza Palkowskiego (premiera 17 listopada), ale chrzest bojowy przechodzę tu. Uczę się pracy przed kamerą, ze wszystkim się oswajam i staram się jak najlepiej wykonać zadanie. To niełatwe, a gdy dodatkowo spotyka się w pracy mamę, poprzeczka wydaje się jeszcze wyżej postawiona. (śmiech)

Dla młodego aktora praca na planie takiej produkcji to wspaniały start!

- Ten serial to fenomen. Jest emitowany od tylu lat i niezmiennie przyglądają go miliony Polaków. Cieszę się, że dostałam w nim rolę, to dla mnie duża szansa. Mam okazję pracować z różnymi reżyserami, każdy ma inną energię i podejście do pracy. Nagrywam sceny z moją serialową mamą Joanną Sydor, moim dobrym kolegą Tomkiem Włosokiem (w serialu Radek) czy Rafałem Mroczkiem (Paweł). Dużo się uczę, rozwijam się i zbieram cenne doświadczenia.

Zdjęcie Rafał Mroczek i Ina Sobala na planie serialu "M jak miłość" / Agencja W. Impact

Co wydarzy się w życiu Agi?

- Zacznie pracować w Bistro za Rogiem, żeby zarobić w wakacje, ale na początku nie będzie jej szło zbyt dobrze. Niebawem pozna chłopaka, który może odmienić jej życie, no i będzie wspierała mamę w trudnych chwilach. Czekają j ą różne przygody i przejścia jestem bardzo ciekawa, w jaką stronę rozwinie się ten wątek.

Rozmawiał Kuba Zajkowski