Anna Cieślak: Mam swoich aniołów stróżów

Jej wujkiem jest Bronisław Cieślak - słynny porucznik Borewicz z "07 zgłoś się". Jednak ani on nie namawiał jej, ani ona nie prosiła go, by pomógł jej w wyborze drogi życiowej. Na pierwszy casting - do roli Zosi w "Panu Tadeuszu" - wypchnęła ją siostra. I choć rola przypadła Alicji Bachledzie-Curuś, spotkanie z Andrzejem Wajdą odmieniło jej życie. Po szkole aktorskiej zagrała w jednym z najważniejszych filmów w jej karierze - "Masz na imię Justine" (na zdjęciu). Za rolę zmuszanej do prostytucji dziewczyny Anna Cieślak otrzymała nagrodę za najlepszy debiut aktorski na festiwalu w Gdyni. Z okazji 35. urodzin aktorki przypominamy jej najważniejsze ekranowe wcielenia.