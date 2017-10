Anita Werner: Z klasą o katastrofie smoleńskiej

W tym roku „Fakty” obchodzą okrągły jubileusz – to już dwadzieścia lat na antenie. Gospodyni programu, Anita Werner, opowiedziała o swoich początkach w telewizji i ujawniła, za co już pierwszego dnia dostała pouczenie od policjanta.

Anita Werner /TVN

Dlaczego wybrała pani pracę w "Faktach"?



Anita Werner: - Zaczynałam w TVN 24, ale "Fakty" były tuż za ścianą. No i tworzyli je najlepsi dziennikarze w tym kraju. Pokój, w którym urzędowali, był jak jaskinia lwa - wszyscy początkujący reporterzy bali się do niego zajrzeć. Ja się odważyłam wejść i powiedzieć, że nic nie umiem i chcę się od nich uczyć.



Też się pani bała?



- Muszę przyznać, że wiało stamtąd testosteronem, ale gdy powiedziałam, że jestem żółtodziobem, zaczęłam pytać i chłonąć wiedzę, nauczyli mnie zawodu. Zadbali jak o młodszą siostrę. Docenili, że nikogo nie udawałam. Dlatego teraz ja powtarzam młodym ludziom, by przyznawali się do niewiedzy. To nic złego. Znacznie gorzej jest utrzymywać, że wie się

wszystko, jeśli jest odwrotnie.



Pani pierwsze wydanie "Faktów"?



- Miałam 26 lat i czułam ogromną odpowiedzialność. Wiedziałam, że otrzymałam szansę, którą muszę wykorzystać, i zaufanie, którego nie mogę zawieść. To był dla mnie wielki dzień. Ale niewiele z niego pamiętam. Gdy wracałam z pracy, byłam tak rozemocjonowana, że za bardzo "przycisnęłam" i policja zatrzymała mnie za przekroczenie prędkości. Nie miałam nic na swoją obronę, opowiedziałam policjantowi, że właśnie pierwszy raz w życiu poprowadziłam główne wydanie "Faktów". Nie wiem, czy wiedział, o czym mówię, ale dostałam tylko pouczenie.



Jak wygląda pani dzień?



- W błędzie są ci, którzy myślą, że zaczynam tuż przed godziną 19, a wcześniej mam wolne. Muszę być w redakcji o godz. 8.30 - przeglądam tematy, sprawdzam, co się dzieje, wybieram najważniejsze wydarzenia... Potem jest zebranie z reporterami i rozdzielenie tematów. Następnie chwila wytchnienia, a później to już coraz mniej czasu i coraz większy stres. Czasem dzień pełen jest zwrotów akcji, nowych zdarzeń i wywraca nam poranny plan do góry nogami. Musimy reagować na bieżąco. Popołudnie poświęcam na napisanie zapowiedzi do materiałów reporterów. Sama przygotowuję to, co chcę powiedzieć widzom wieczorem.

Zdjęcie Anita Werner w początkach kariery w TVN / TVN

Do której może ulec zmianie to, co pokazujecie na antenie?



- Jeśli dzieje się akurat coś ważnego, to do 19.26, czyli do momentu, kiedy kończą się "Fakty".



Wydanie, którego pani nigdy nie zapomni?



- To był dzień katastrofy smoleńskiej. Pamiętam, jak trudno było oddzielić zawodowy chłód od emocji, które nami wówczas targały. Wielu z nas, dziennikarzy, osobiście znało ludzi, którzy wówczas zginęli. I trzeba było sobie z tym jakoś poradzić. A do tego dać z siebie wszystko zawodowo i zrobić to z klasą.



Jak zmieniły się "Fakty" przez te dwie dekady?



- Oprócz oczywistości takich, jak: studio czy dostęp do nowoczesnej technologii, to fakt, że widzowie zaczęli "współtworzyć" program. Dzięki platformie Kontakt24 dzielą się z nami zdjęciami, filmami i relacjami.



M. Ustrzycka