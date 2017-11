Agnieszka Więdłocha: Nie warto tracić czasu

Doskonale wie, jak radzić sobie z medialnym szumem. Nie przejmuje się spekulacjami. Niebawem Agnieszkę Więdłochę zobaczymy u słynnych Kiepskich – w roli Ingrid Bergman, a tuż po nowym roku w komedii "Exterminator. Faceci pragną mocniej".

Agnieszka Więdłocha nigdy nie czyta plotek na swój temat /AKPA

- Nie dogodzimy wszystkim, dlatego wychodzę z założenia, że nie warto tracić czasu na zastanawianie się, co pomyślą inni - przyznaje Agnieszka Więdłocha, prywatnie narzeczona aktora Antoniego Pawlickiego.



Zagrała pani gościnnie w "Świecie według Kiepskich". Co to za rola?

- Wcielam się w postać Ingrid Bergman ze słynnej "Casablanki", W ramach przygotowań do roli mogłam po raz kolejny obejrzeć ten film. Cieszę się, że wspólnie z Janem Jankowskim odegraliśmy scenę, którą wszyscy pamiętamy, czyli dramatyczne rozstanie Bogarta z Bergman.

I to w pięknym kostiumie!



- Kostium jest bardzo ważny dla aktora. Pomaga stworzyć postać. Fajnie, że miałam okazję włożyć do tej sceny m.in. niezwykle stylowy kapelusz, bo prywatnie też lubię nosić nakrycia głowy.

Zdjęcie Agnieszka Więdłocha i Jan Jankowski w serialu "Świat według Kiepskich" jako Ingrid Bergman i Humphrey Bogart w scenie z filmu "Casablanka" / AKPA

W styczniu premiera filmu "Exterminator. Faceci pragną mocniej", w którym też panią zobaczymy.

- To produkcja w nietypowym, heavy metalowym klimacie. Gram Magdę, która wróciła do rodzinnego małego miasta po studiach. Tam chce żyć. Jednak mojej bohaterce niełatwo być z facetem, który jest dużym dzieckiem i nie potrafi się zdecydować, co chce robić w życiu. Gram w parze z Pawłem Domagałą - jest dużo śmiechu.

Zdjęcie Agnieszka Więdłocha w filmie "Exterminator. Faceci pragną mocniej" / materiały dystrybutora

Jako aktorka jest pani wiecznie w drodze. Lubi to pani?

- Żyję na dwa miasta - Łódź i Warszawę. Często też mam zdjęcia w różnych zakątkach Polski. Taki już nasz los, nieco cygański. Nie jest to zawód, w którym łatwo o stabilizację, ale lubię być w drodze, poznawać nowych ludzi oraz miejsca. To rozwija i ubarwia życie.

Czyta pani plotki na swój temat?

- Nigdy. Nie muszę dowiadywać się o sobie z gazet czy internetu. Ludzie potrafią wypisywać na czyjś temat niestworzone historie, a mi szkoda czasu na zaprzątanie sobie tym głowy.

Zdjęcie Agnieszka Więdłocha ze swym narzeczonym - aktorem Antonim Pawlickim. Para poznała się kilka lat temu na planie serialu "Czas honoru". / AKPA

A jak radzi sobie pani z ciągłym ocenianiem?

- Bez grubej skóry ciężko byłoby nie oszaleć. W kwestii oceniania np. tego, jak wyglądam, nie bardzo się tym przejmuję. Nie warto marnować energii na ciągłe zastanawianie się, co ktoś o nas pomyśli.

Rozmawiała Paulina Masłowska

Zdjęcie Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki - Narodowe Czytanie "Wesela" (wrzesień 2017) / AKPA