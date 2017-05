Agata Młynarska: Dumna ze swojego wieku

Niedługo po 40. urodzinach usłyszała, że jest już za stara. Zamiast płakać, wzięła się do pracy nad sobą i nie dość, że wygląda bardzo atrakcyjnie, to znalazła wielką miłość.

Praca nad związkiem ma głęboki sens. Miłość i małżeństwo trzeba chronić - przekonuje Agata Młynarska /Paweł Wrzecion /MWMedia

"Zmiana pełną parą", czyli czyja tak naprawdę zmiana?

Reklama

Reklama

Agata Młynarska: - Bohaterami są ludzie, którzy żyją ze sobą od dawna. Niby ich związki są udane, ale czegoś brakuje, coś się wypaliło, wkradła się rutyna i dojmująca szarzyzna dnia codziennego. Gdzieś po drodze przestali być dla siebie ważni, piękni, interesujący. Nie są to pary z głębokimi problemami, bo nie jestem terapeutką ani psychologiem, tylko dziennikarzem. Celem programu jest sprawienie przyjemności bohaterom i pokazanie, jak mogą polepszyć swoją relację.



- Nie znam zresztą programu, w którym można naprawić to, co wymaga długiej i trudnej pracy nad sobą. Dla moich bohaterów to pełna emocji przygoda i szansa, żeby przeżyć dwa dni inne niż wszystkie dotychczas.



A jaka jest pani rola?

- Rozmawiamy o tym, co dla nich jest ważne, co potrafią docenić, czego im brakuje. Mamy cały przekrój bohaterów: w różnym wieku, z różnym dorobkiem życiowym, z różnym stażem bycia razem i z różnymi problemami.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Agata Młynarska o programie "Zmiana pełną parą" materiały programowe

Te rozmowy są chyba trudne?

- Zawsze szczera rozmowa jest wyzwaniem dla dziennikarza. Przyznam, że kiedyś takiego programu nie mogłabym robić. Dopiero teraz jestem na takim etapie, że sama już coś przeżyłam. Coś mi się udało, a coś nie. Przeszłam też wiele lat terapii, a przy okazji nauczyłam się słuchać i pytać o rzeczy ważne w prosty sposób, co wpłynęło również na mój warsztat dziennikarski. Terapia pozwoliła mi rozprawić się raz na zawsze z błędami, które popełniłam, nauczyłam się też przestrzegać siebie samą przed popełnianiem tych samych błędów. Dzięki temu, gdy się zaczęłam zmieniać, mogłam docenić relację z moim mężem i zbudować szczęśliwy związek, co się wydarzyło tuż przed 50.



Co łączy bohaterów programu?



- Brak otwartej rozmowy i komunikowania swoich potrzeb. Kobieta mówi, mężczyzna nie słucha, mężczyzna zaś nie mówi, a kobieta nie umie zapytać.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zmiana pełną parą": Ekspertki Agaty Młynarskiej materiały prasowe

Na koniec prosi ich pani, żeby do siebie napisali listy. To ważne?

- Oni w nich piszą, za co się kochają, za co przepraszają, za co dziękują, czego nigdy nie wybaczą. Ci ludzie bardzo serio do tego podchodzą i ich listy są przejmujące. Tu nawet nie chodzi o to, żeby przekazać treść adresatowi. Już samo pisanie porządkuje myśli i jest szalenie oczyszczające.

Pani też pisała kiedyś taki list?

- Podczas terapii robiłam to wiele razy. Nigdy jednak mojego listu nie wręczyłam osobie, do której go pisałam.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zmiana pełną parą" [promo] materiały prasowe

Ta najbardziej widoczna zmiana w programie dotyczy wyglądu. Niby najważniejsze jest to, co nam w duszy gra, ale to, jak wyglądamy, nie jest bez znaczenia.



- To nasza wisienka na torcie, ale bez niej tort nie byłby ten sam. Niesamowite są zwłaszcza metamorfozy mężczyzn, bo mężczyźni rzadko rozmawiają o strojach, ciągle uważają, że to niemęskie. A nasze dziewczyny są świetne. W rezultacie bohaterki programu czują się jak gwiazdy filmowe. Ich partnerzy też! Był jeden fajny chłopak z Wrocławia, który na co dzień chodził w dresie i trampkach. Dostał garnitur i stał się przystojnym, szczupłym facetem. Widać było, że go to cieszy, bo mówił do żony: - Ale powiedz, że wyglądam ekstra! Było to urocze.

Czy na swoim przykładzie może pani powiedzieć, że zmiana wyglądu czyni cuda?

- Absolutnie tak! Gdy byłam po 40., usłyszałam, że jestem za stara. To było przykre i zabolało. Ale pomyślałam, że coś w tym musi być i przekułam to na działanie, a nie na lamenty. Powiedziałam sobie: ja im jeszcze pokażę. Akurat wtedy wyjechałam do Włoch, gdzie współpracowałam przy programie dla Polsatu. Spotkałam tam dziennikarki po 50., które wyglądały jak milion dolarów i do głowy nikomu nie przychodziło powiedzieć, że są za stare. Te Włochy bardzo podniosły mnie na duchu i zainspirowały.



Kobiety o wiek się nie pyta, ale pani swojego nie ukrywa...

- Bo uważam, że to głupota. Nie ma co ukrywać, raczej trzeba być dumnym z wieku. Trzeba o tym mówić, żeby być lojalnym wobec innych kobiet. Ile razy słyszymy, że jest pani po 50., to już dziękujemy. Ja to usłyszałam po 40.

Zdjęcie Gdy zaczęłam się zmieniać, mogłam docenić relację z moim mężem i zbudować szczęśliwy związek, co wydarzyło się tuż przed 50. - zdradza dziennikarka / Piotr Andrzejczak / MWMedia

Bohaterowie programu przeżyli przygodę, dokonali zmian. A co pani zyskała?



- Najważniejszą lekcją płynącą ze spotkań z tymi ludźmi jest to, że praca nad związkiem ma głęboki sens. Miłość i małżeństwo trzeba chronić, trzeba nad nimi pracować. Bo nic nie jest dane na zawsze.

Rozmawiała Iwona Leończuk.