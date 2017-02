Zsa Zsa Gabor: Jet setting

Zsa Zsa Gabor, amerykańska aktorka węgierskiego pochodzenia, która zmarła zaledwie przed kilkoma tygodniami, obchodziłaby 6 lutego setne urodziny.

Zsa Zsa Gabor była prototypem dzisiejszych celebrytów /East News

Zsa Zsa Gabor przyszła na świat - jako Sári Gábor - 6 lutego 1917 roku w Budapeszcie. Była córką węgierskiego żołnierza zawodowego i budapesztańskiej Żydówki, Jansci Tilleman. Karierę sceniczną rozpoczęła w Wiedniu. W 1936 roku została wybrana Miss Węgier. W 1941 roku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych.

Do Hollywood dostała się dzięki swej młodszej siostrze Evie, także aktorce, która jako pierwsza z trójki rodzeństwa wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Gabor była w tym okresie żoną tureckiego intelektualisty Burhana Asafa Belgego. Rozwiodła się z nim w 1941 roku, by w 1942 poślubić Conrada Hiltona, założyciela sieci hoteli Hilton. Z tego związku pochodzi także jedyne dziecko aktorki, zmarła w 2015 roku Constance Francesca Hilton. Ich małżeństwo zakończyło się w 1947 roku.

Zsa Zsa Gabor: Koniec pewnej epoki 1 7 W wieku 99 lat zmarła w Los Angeles amerykańska aktorka węgierskiego pochodzenia Zsa Zsa Gabor - poinformował jej mąż ks. Frederic von Anhalt. Wystąpiła m.in. w komedii "Naga broń 2 i pół" z 1991 roku. Grała w filmach Johna Hustona i Orsona Wellesa, ale nie były to role pierwszoplanowe. Autor zdjęcia: Źródło: East News/POLFILM 7

Dwa lata później Gabor wyszła za aktorka George'a Sandersa, przyszłego zdobywcę Oscara za drugoplanową rolę w głośnym filmie "Wszystko o Ewie". Ich małżeństwo trwało dokładnie pięć lat. W tym samym okresie Gabor rozpoczęła karierę aktorską. W 1952 roku wystąpiła w aż czterech produkcjach. Największą z nich była rola tancerki Jane Avrill w "Moulin Rogue" Johna Hustona, u boku zdobywcy Oscara José Ferrera. Okres zdjęciowy nie należał do najprzyjemniejszych okresów w życiu aktorki, bez przerwy atakowanej przez rozczarowanego jej zdolnościami Hustona.

Zdjęcie Zsa Zsa Gabor w 1954 roku / Hulton Archive / Getty Images

W 1953 roku Gabor zagrała małą rolę w nominowanej do sześciu Oscarów "Lili" Charlesa Waltersa. Film opowiadał o szesnastoletniej bezdomnej dziewczynie, która dołącza do trupy cyrkowej. Gabor wcieliła się w piękną asystentkę magika-kobieciarza, w którym zakochuje się główna bohaterka. W kolejnych latach pojawiała się najwyżej w rolach drugoplanowych, jeśli nie epizodach - jak w "Dotyku zła" (1958) Orsona Wellesa, w którym wcieliła się we właścicielkę klubu ze striptizem. Gabor pojawiała się także w telewizji, z biegiem lat coraz chętniej i częściej wcielała się w przerysowaną wersję samej siebie.



Zdjęcie Zsa Zsa Gabor w 1952 roku / Hulton Archive / Getty Images

Po zaledwie kilku latach aktorstwa stała się pierwszą celebrytką, znaną nie ze swego dorobku, a dotyczących jej plotek i skandali. W 1958 roku zagrała jedną z głównych ról w "Królowej kosmosu", kiczowatym filmie s-f. W tym samym roku otrzymała także specjalną nagrodę podczas rozdania Złotych Globów dla najbardziej olśniewającej aktorki.

Przez kolejne lata pojawiała się gościnnie w filmach i telewizji, co jakiś czas wywołując kolejne poruszenie opinii publicznej swym kolejnym rozwodem lub małżeństwem. Wystąpiła w "Koszmarze z ulicy Wiązów 3: Wojownikach snów" oraz "Nagiej broni 2: Ostatecznej zniewadze". Oczywiście w roli samej siebie.

Zdjęcie Zsa Zsa Gabor i książę Frederic von Anhalt w 2011 roku / Getty Images

W 1986 roku Gabor poślubiła młodszego od niej o 26 lat Frédérica von Anhalt, księcia Saksonii i Westfalii, hrabiego Askanii. Było to jej ósme małżeństwo (dziewiąte, jeśli liczyć anulowane z meksykańskim aktorem Felipem de Albą). W 2005 roku doznała wylewu, po którym przez dłuższy czas wracała do pełni sił. W 2011 amputowano jej cześć prawej nogi w obawie przed infekcją.

Zsa Zsa Gabor zmarła 18 grudnia 2016 roku w Los Angeles. "Przyczyną śmierci aktorki był zawał serca" - podał książę von Anhalt.

"Zsa Zsa Gabor była prototypem dzisiejszych celebrytów" - napisała po śmierci artystki agencja AFP. Mniej była znana ze swych dokonań. Bardziej od dorobku filmowego liczyła się stała obecność Gabor w mediach oraz wylansowany przez nią nowy rodzaj sławy, określany jako "jet setting" - polegający na obracaniu się w snobistycznym kręgach wyższych sfer ogniskujących uwagę mediów.