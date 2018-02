Znamy nomoniwanych do Nagrody im. Cybulskiego

1 8

Mimo że nominację do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego otrzymała już w 2015 roku, rok temu zaś nominowana była do Paszportów "Polityki" (za role teatralne), dopiero ostatnie miesiące ukazały skalę jej talentu. Najpierw oglądaliśmy ją w kinowym hicie "Sztuka kochania", potem krótkometrażowy film "Najpiękniejsze fajerwerki ever" z jej udziałem reprezentował Polskę na festiwalu w Cannes, teraz na ekrany trafia jej najnowsza, być może najbardziej ekstremalna kreacja. Ten rok z pewnością należy do Justyny Wasilewskiej.