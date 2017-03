Znamy nominowanych do Nagrody im. Krzysztofa Krauze

Ryszard Bugajski za film "Zaćma", Piotr Dumała za film "Ederly" i Wojciech Smarzowski za "Wołyń" znaleźli się wśród 11 nominowanych twórców do Nagrody im. Krzysztofa Krauze, która przyznawana jest przez Gildię Reżyserów Polskich. Laureata poznamy 2 kwietnia.

W skłąd kapituły, wybierającej laureata Nagrody im. Krzysztofa Krauzego, wchodzi Joanna Kos-Krauze (P) /AKPA

O nominacjach do II Edycji Nagrody im. Krzysztofa Krauze poinformowała w środę dyrektorka Gildii Reżyserów Polskich - Magdalena Lankosz.

Wśród nominowanych są Ryszard Bugajski za film "Zaćma", Kuba Czekaj za film "Królewicz Olch", Piotr Dumała za film "Ederly", Bartosz Kowalski za "Plac Zabaw", Paweł Łoziński za "Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham", Michał Marczak za "Wszystkie nieprzespane noce", Anka i Wilhelm Sasnalowie za "Słońce, to słońce mnie oślepiło", Wojciech Smarzowski za "Wołyń", Piotr Stasik za "21 x Nowy Jork", Anna Zamecka za "Komunię" oraz Grzegorz Zariczny za film "Fale".

"Laureata, którego nazwisko poznamy 2 kwietnia 2017r., wskaże kapituła w składzie: Anna Kazejak, Joanna Kos-Krauze, Iwona Siekierzyńska, Bartosz Konopka i Łukasz Ronduda. Nominujący do nagrody członkowie Gildii Reżyserów Polskich brali pod uwagę filmy z 2016 roku" - podała Lankosz.

Laureat otrzyma obraz Kasinatha Chauhana, prymitywisty z Indii.

"Malarz, nazywany hinduskim Nikiforem, był niepiśmiennym pucybutem pracującym pod sklepem obuwniczym Bata. Jego rysunki wykonane na pudełkach po butach dostrzegli ponad dekadę temu podczas pobytu na festiwalu w filmowym w Pune Joanna Kos-Krauze i Krzysztof Krauze. Dziś obrazy Kasinatha Chauhana są pokazywane w uznanych galeriach sztuki na całym świecie. Obraz pochodzi z prywatnej kolekcji Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze" - dodała dyrektorka Gildii.

Laureatem poprzedniej edycji był Grzegorz Królikiewicz, który został wyróżniony za film "Sąsiady".

Pomysłodawca nagrody ‑ Gildia Reżyserów Polskich ‑ postanowiła wyróżniać co roku jednego reżysera. W preambule nagrody czytamy, że Gildia przyznaje ją za nonkomformizm, która łączy się takimi pojęciami "jak wewnętrzna wolność, niezależność, odwaga cywilna".

"Na pewno trzeba mieć silne przekonanie do swoich odczuć i poglądów i wynikającej z nich konsekwentnej postawy wobec świata. To umiejętność 'płynięcia pod prąd', odwaga stawania w obronie swoich przekonań, czasem wbrew opinii większości, wbrew opinii własnego środowiska. To jest chęć bronienia słabszych wobec silniejszych, mniejszości wobec większości. To jest bezkompromisowość, wyeliminowanie ze swego działania prostej kalkulacji 'czy to mi się opłaci'" - głosi preambuła nagrody.