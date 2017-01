Zmarła Emmanuelle Riva

Francuska aktorka Emmanuelle Riva, znana z filmów "Hiroszima, moja miłość", "Trzy kolory: Niebieski" i "Miłość", nie żyje. Zmarła 27 stycznia w Paryżu, w wieku 89 lat.

Emmanuelle Riva (1927–2017) AFP

Aktorkę uznawano za jedną w ikon francuskiej Nowej Fali.



Emmanuelle Riva urodziła się jako Paulette Germaine Riva 24 lutego 1927 roku w Cheniménil. Pomimo sprzeciwu rodziny, w wieku 26 lat przeniosła się do Paryża, aby rozpocząć karierę aktorki.



Po wielkim sukcesie filmu Alaina Resnais "Hiroszima, moja miłość" (1959), Riva była zasypywana ofertami ról, jednak wszystkie odrzucała. Twierdziła, że nie jest zainteresowana kinem komercyjnym i nigdy nie chciała zostać gwiazdą.

Grała między innymi u takich reżyserów jak, Jean-Pierre Melville ("Ksiądz Leon Morin", 1961) czy Krzysztof Kieślowski ("Trzy kolory: Niebieski"). Pojawiła się również w filmie Jerzego Wojciecha Hasa "Niezwykła podróż Baltazara Kobera" (1988).



W ciągu swojej kariery zdobyła wiele prestiżowych nagród. W 1962 otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji za film "Thérèse Desqueyroux".

W 2013 w wieku 86 lat otrzymała pierwszą i jedyną w swojej karierze nominację do Oscara za pierwszoplanową rolę w filmie "Miłość" (2012) austriackiego reżysera Michaela Hanekego. Tym samym przeszła do historii jako najstarsza aktorka nominowana do tej nagrody w kategorii pierwszego planu. Rola ta przyniosła jej także Cezara oraz nagrodę BAFTA.



Do późnej starości występowała w teatrze. Była także poetką. Nigdy nie wyszła za mąż.

