Zmarła córka Billa Cosby'ego

Nie żyje Ensa Cosby, córka aktora Billa Cosby'ego. Miała zaledwie 44 lata. Jak poinformował rzecznik rodziny, przyczyną śmierci była niewydolność nerek.

Bill Cosby to jeden z najsłynniejszych czarnoskórych artystów w Ameryce. Aktor, komik, producent telewizyjny, muzyk, kompozytor i aktywista społeczny. Kochający mąż i ojciec. Wzorowy obywatel. Przynajmniej taki jego obraz funkcjonował w świadomości fanów do momentu, gdy ponad 60 kobiet oskarżyło go o molestowanie seksualne!

Oficjalnie Bill Cosby skazany nie został. W czerwcu zeszłego roku temu jego proces został unieważniony, gdyż ława przysięgłych nie zdołała uzgodnić stanowiska w sprawie żadnego z zarzutów, choć obradowała aż sześć dni! Gdyby Cosby został uznany za winnego, groziłoby mu do 30 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura postawiła Cosby'emu formalne zarzuty w sprawie dotyczącej Andrei Constand. Twierdziła ona, że w 2004 roku słynny aktor podał jej środki odurzające, a potem molestował seksualnie. Cosby przyznał pod przysięgą, że "miał kontakt seksualny" z ową kobietą, byłą pracownicą uniwersytetu Temple. Komik utrzymywał jednak, że do kontaktu seksualnego z Constand doszło za obopólną zgodą. Z braku świadków, proces, który przyciągnął uwagę światowych mediów, toczył się w oparciu o sprzeczne ze sobą zeznania Cosbyego i Constand.



W sumie ponad 60 kobiet oskarżyło Cosby'ego, że podawał im środki usypiające i molestował je seksualnie, ale wszystkie zarzuty karne, poza sprawą Andrei Constand, się przedawniły. Niemniej wiele spraw przeciwko aktorowi toczy się przed sądami cywilnymi.

Gdy w 2014 roku wokół Cosbyego rozpętała się burza, jego kariera załamała się. Stacje telewizyjne wycofały się z projektów widowisk i seriali z jego udziałem.

Przez cały czas trwania procesu - podobnie jak przez lata telewizyjnej i filmowej kariery - przy Cosbym trwała jego żona, Camille O. Cosby. Para jest małżeństwem od 1964 roku, dochowała się piątki dzieci, czterech córek: Eriki, Erinn, Ensy, Evin i syna Ennisa, który został zamordowany w 1997 roku.

Teraz dołączyła do niego Ensa, która przez kilka ostatnich lat była mocno zaangażowana w obronę swojego ojca w kontekście stawianych mu oskarżeń. Twierdziła, że Bill Cosby jest niewinny, a cała sytuacja ma na celu jedynie zdyskredytować rodzinę w oczach świata.



Mimo wielkiej popularności swojego ojca, Ensa nie była jednak osobą publiczną i stroniła od kamer. Przed laty wystąpiła jedynie w jednym odcinku "The Cosby Show" (1984-1992).