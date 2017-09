Zmarł scenograf Jerzy Skrzepiński

Jerzy Skrzepiński był twórcą scenografii do ponad 60 produkcji filmowych i telewizyjnych, m.in. serialu "Kolumbowie", komedii kryminalnej "Vabank" i "Akademii Pana Kleksa". Zmarł w Warszawie w poniedziałek 11 września, trzy dni po 94. urodzinach.

Jerzy Skrzepiński (1923-2017) /filmpolski.pl/ Muzeum Kinematografii w Łodzi /materiały prasowe

O śmierci artysty poinformowała jego żona, Jadwiga Plucińska-Skrzepińska.

Jerzy Skrzepiński urodził się 8 września 1923 r. w Tuszynie. W 1950 r. rozpoczął pracę w Wytwórni Filmów Fabularnych. Był twórcą scenografii do kilkudziesięciu filmów, a także do spektakli telewizyjnych i teatralnych. Zajmował się również grafiką i rysunkiem, tworzył kostiumy, dekoracje wnętrz, scenografie do teatru i ilustracje do książek.



Artysta miał w swoim dorobku ponad 60 scenografii do filmów kinowych, widowisk telewizyjnych i seriali. Do najważniejszych tytułów należą m.in. "Faraon", "Austeria", "Młodość Chopina", "Panienka z okienka", "Kopernik", "Jarosław Dąbrowski", "Hubal".



Do najbardziej znanych produkcji, do których scenografię zaprojektował Skrzepiński zaliczyć można także m.in. serial Janusza Morgensterna "Kolumbowie", opowiadający o polskim ruchu oporu przeciw hitlerowskim okupantom, oraz o młodzieży lat wojny, jej codziennym życiu i walce, a także kulturową komedię kryminalną Juliusza Machulskiego pt. "Vabank". Był także twórcą scenografii do "Akademii pana Kleksa", filmowej adaptacji przygód słynnego profesora i jego uczniów, na której wychowało się kilka pokoleń Polaków.

W 2015 r. ukazała się książka "Jerzy Skrzepiński. Ostatni z wielkich. Scenografia filmowa" pod redakcją Elżbiety Czarneckiej i Mieczysława Kuźmickiego, w której o dokonaniach artysty mówią jego współpracownicy - m.in. reżyserzy i operatorzy.

Skrzepiński był członkiem Polskiej Akademii Filmowej. W 1984 r. otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci (za "Akademię Pana Kleksa").