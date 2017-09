Zmarł aktor filmowy i telewizyjny Richard Anderson

W wieku 91 lat zmarł w czwartek w swym domu w Beverly Hills amerykański aktor filmowy i telewizyjny Richard Anderson. O śmierci aktora poinformowała rodzina i przyjaciel aktora, publicysta Jonathan Taylor. Pogrzeb będzie mieć charakter prywatny - dodał Taylor.

Richard Anderson w serialu "The Six Million Dollar Man" (1974) /materiały prasowe

Aktor zasłynął rolą szefa wywiadu, Oscara Goldmana w serialu "The Six Million Dollar Man" (1974 r.) i kreacją w serialu "The Bionic Woman" (1978 r.).

Anderson był jednym z pierwszych aktorów Hollywood, którzy od lat 50. na stałe związali się z telewizją i dobrze znali jej specyfikę. Był pierwszym aktorem w historii telewizji, który występował w dwóch różnych serialach emitowanych przez dwie stacje w tym samym okresie.

Jego imponujący wzrost - 190 cm, skłaniał reżyserów do obsadzania go w roli szefów, przełożonych - w serialu detektywistycznym Dan August" (1970-71) był szefem bohatera odtwarzanego przez Burta Reynoldsa - ale grywał też kowbojów i zwykłych przestępców.

Wystąpił w dziewięciu odcinkach "Dynastii", gdzie grał rolę senatora Bucka Fallmonta oraz w serialach "Columbo" (1971 r.), "Aniołki Charliego" (1981 r.) - stwarzając tam role drugoplanowe, z których mogli go zapamiętać widzowie w Polsce.