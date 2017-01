Złote Globy: "La La Land" najlepszym filmem roku!

W Los Angeles rozdano Złote Globy, nagrody przyznawane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Najwięcej statuetek, aż siedem zdobył musical "La La Land".

Ekipa filmu "La La Land" ze Złotym Globem /Handout / Getty Images

Złote Globy przyznaje Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej (HFPA), w tym roku przyznało po raz 74.

Najlepszym aktorem w filmie dramatycznym został Casey Affleck za rolę w obrazie "Manchester by the Sea". To pierwszy Złoty Glob w jego karierze. Casey Affleck jest młodszym bratem gwiazdy Hollywood, Bena Afflecka. Za najlepszą aktorkę uznano Isabelle Huppert za rolę w filmie "Elle".

Pierwszy raz w swej karierze Złoty Glob odebrał Ryan Gosling. Uhonorowano go za główną rolę w filmie muzycznym "La La Land", w kategorii najlepszy aktor w komedii lub musicalu.

Złoty Glob dla najlepszej aktorki w komedii lub musicalu otrzymała Emma Stone, także za "La La Land". Twórcę tego filmu, Damiena Chazelle'a, nagrodzono dwoma Złotymi Globami: za reżyserię i scenariusz. "La La Land" triumfował także w kategorii najlepsza komedia lub musical.

Najlepszym filmem dramatycznym został obraz "Moonlight" w reżyserii Barry'ego Jenkinsa.

Za najlepszy film zagraniczny uznano dramat Paula Verhoevena "Elle".

Meryl Streep, trzykrotna laureatka Oscara, która miała już na swym koncie osiem Złotych Globów, została w niedzielę, podczas ceremonii w Los Angeles nagrodzona honorowym Złotym Globem za całokształt twórczości. Meryl Streep jest najczęściej nagradzaną i najczęściej nominowaną przez HFPA aktorką.