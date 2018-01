Złote Globy 2018: Filmy na drugim planie

Cztery Złote Globy zdobył dramat "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" podczas 75. gali rozdania tych nagród w niedzielę, 7 stycznia, w Los Angeles. Cztery statuetki powędrowały też w ręce twórców miniserialu "Wielkie kłamstewka". Porażkę poniósł polsko-brytyjski dramat "Twój Vincent" Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, nominowany w kategorii najlepszy film animowany, przegrywając z amerykańskim "Coco". W centrum uwagi podczas uroczystości znalazły się prawa kobiet, co jest pokłosiem ujawnionych ostatnio przypadków molestowania w Hollywood.

Reżyser Martin McDonagh, aktorzy Sam Rockwell i Frances McDormand oraz producenci: Graham Broadbent i Peter Czernin mają powody do świętowania /Getty Images

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" to opowieść o niewyjaśnionym morderstwie, niekompetencji policji i rasizmie. Dzieło Irlandczyka Martina McDonagha zwyciężyło w czterech kategoriach - najlepszy dramat, najlepsza pierwszoplanowa aktorka w filmie dramatycznym (Frances McDormand), najlepszy aktor drugoplanowy (Sam Rockwell) oraz najlepszy scenariusz (McDonagh).

Tytuł najlepszej komedii przyznano debiutowi reżyserskiemu aktorki Grety Gerwig, "Lady Bird" o poszukującej własnej tożsamości, zbuntowanej nastolatce z małej miejscowości w Kalifornii - w tej roli 23-letnia Saoirse Ronan (dwukrotnie nominowana do Oscara, za rolę w filmach "Pokuta" i "Brooklyn"), doceniona jako najlepsza aktorka pierwszoplanowa w filmie komediowym.

Gary Oldman został uhonorowany jako najlepszy aktor pierwszoplanowy w filmie dramatycznym za wcielenie się w premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla w dramacie "Czas mroku" Joe Wrighta. Analogiczne wyróżnienie dla najlepszego aktora w komedii przyznano Jamesowi Franco za wyreżyserowany przez niego "Disaster Artist" o twórcach najgorszego filmu na świecie.

Allison Janney zdobyła uznanie i Złoty Glob za drugoplanową rolę surowej i antypatycznej matki w "Ja, Tonya", biograficznym dramacie o słynnej amerykańskiej łyżwiarce figurowej Tonyi Harding.

Guillermo del Toro (twórca m.in. "Labiryntu fauna") otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera za "Kształt wody", baśniową opowieść o miłości między kobietą a tajemniczym stworzeniem przetrzymywanym w tajnym laboratorium. Film ten, uznawany za faworyta wieczoru, mimo siedmiu nominacji zdobył "tylko" dwie statuetki - poza del Toro doceniono także muzykę Alexandre'a Desplata.

Za najlepszy film zagraniczny uznano dramat niemieckiego reżysera tureckiego pochodzenia, Fatiha Akina, "W ułamku sekundy", w którym główna bohaterka (Diane Kruger) walczy o sprawiedliwość po tym, jak w zamachu skrajnie prawicowej organizacji ginie jej mąż i synek. Po raz ostatni niemieckojęzyczny film zdobył Złoty Glob w 2010 roku - wówczas wygrał wysublimowany wizualnie dramat "Biała wstążka" Michaela Hanekego. "W ułamku sekundy" jest w tym roku niemieckim kandydatem do Oscara.

Wśród kategorii telewizyjnych triumfowały produkcje o kobietach. "Opowieść podręcznej", dystopijna historia rozgrywająca się w świecie, w którym kobiety pozbawiono praw i całkowicie podporządkowano mężczyznom, zwyciężyła w kategorii najlepszy serial dramatyczny, a za najlepszą rolę kobiecą w dramacie została nagrodzona występująca w "Opowieści..." Elizabeth Moss.

Moss dedykowała nagrodę kanadyjskiej pisarce Margaret Atwood, której powieść stała się bazą dla serialu. "Margaret, to dla ciebie i wszystkich kobiet przed tobą i po tobie, które odważyły się sprzeciwić niesprawiedliwości i nietolerancji" - podkreśliła aktorka.

Doceniono także miniserial HBO "Wielkie kłamstewka" Jean-Marca Vallee o życiu kilku kobiet w Kalifornii, których pozornie udane życie skrywa wiele traum i dramatów. Łącznie "Wielkie kłamstewka" zdobyły cztery wyróżnienia, w tym dla najlepszego miniserialu, najlepszej aktorki w miniserialu - Nicole Kidman i najlepszych aktorów drugoplanowych: Laura Dern i Alexander Skarsgard.

Nagrodę im. Cecila B. DeMille'a za całokształt twórczości otrzymała Oprah Winfrey, która wygłosiła płomienne przemówienie w obronie praw kobiet i praw obywatelskich, ku entuzjastycznym oklaskom publiczności.

Kwestia praw kobiet i ich dyskryminowania w świecie filmu i innych dziedzinach życia można uznać za lejtmotyw wieczoru - wiele aktorek zjawiło się na gali w czarnych sukniach, by zamanifestować poparcie dla ruchu #MeToo, temat ten pojawiał się też wielokrotnie w wystąpieniach osób wręczających i odbierających Złote Globy oraz w wypowiedziach gospodarza wieczoru Setha Meyersa.



Złote Globy to nagrody przyznawane od 1944 roku przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Uchodzą za najważniejsze wyróżnienie w świecie filmu po Oscarach oraz za wydarzenie niejako otwierające sezon nagród w tej branży.

Złote Globy 2018 (kategorie filmowe):

Najlepszy film (dramat): "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Najlepszy film (komedia/musical): "Lady Bird"

Najlepszy reżyser: Guillermo del Toro ("Kształt wody")



Najlepszy scenariusz: "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Najlepsza aktorka (dramat): Frances McDormand (“Trzy billboardy za Ebbing, Missouri")



Najlepszy aktor (dramat): Gary Oldman ("Czas mroku")



Najlepsza aktorka (musical/komedia): Saoirse Ronan ("Lady Bird")



Najlepszy aktor (musical/komedia): James Franco ("Disaster Artist")



Najlepsza aktorka w drugoplanowej roli: Allison Janney ("Ja, Tonya")



Najlepszy aktor w drugoplanowej roli: Sam Rockwell ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri")

Najlepsza animacja: "Coco"

Najlepsza muzyka: "Kształt wody"



Najlepsza piosenka: "This Is Me" (“Król rozrywki")

Najlepszy film nieanglojęzyczny: "W ułamku sekundy"

Złote Globy 2018 (kategorie serialowe):

Najlepszy serial (dramat): "Opowieść podręcznej"



Najlepszy serial (komedia/musical): "The Marvelous Mrs. Maisel"



Najlepszy miniserial lub film telewizyjny: "Wielkie kłamstewka"



Najlepsza aktorka w serialu (dramat): Elisabeth Moss ("Opowieść podręcznej")

Najlepszy aktor w serialu (dramat): Sterling K. Brown ("Tacy jesteśmy")



Najlepsza aktorka w serialu (komedia/musical): Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")



Najlepszy aktor w serialu (musical/komedia): Aziz Ansari ("Specjalista od niczego")



Najlepsza aktorka drugoplanowa: Laura Dern ("Wielkie kłamstewka")



Najlepszy aktor drugoplanowy: Alexander Skarsgard ("Wielkie kłamstewka")



Najlepsza aktorka w miniserialu lub filmie telewizyjnym: Nicole Kidman ("Wielkie kłamstewka")



Najlepszy aktor w miniserialu lub filmie telewizyjnym: Ewan McGregor ("Fargo")