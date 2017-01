Złote Globy 2017: "La La Land" najlepszym filmem roku!

W Los Angeles rozdano Złote Globy, nagrody przyznawane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Najwięcej statuetek, aż siedem, zdobył musical "La La Land".

Ekipa filmu "La La Land" ze Złotym Globem /Handout / Getty Images

Złote Globy przyznaje Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej (HFPA), w tym roku wręczono je po raz 74. w historii. Ceremonia odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego (8/9 stycznia 2017).

Najlepszym filmem dramatycznym został obraz "Moonlight" w reżyserii Barry'ego Jenkinsa.



"La La Land" triumfował w kategorii najlepsza komedia lub musical. Twórcę tego filmu, Damiena Chazelle'a, nagrodzono dwoma Złotymi Globami: za reżyserię i scenariusz. Film zwyciężył również w kategoriach najlepsza muzyka i piosenka.

Triumfowali także aktorzy, którzy zagrali główne role w "La La Land". Złoty Glob dla najlepszej aktorki w komedii lub musicalu otrzymała Emma Stone. Pierwszy raz w swej karierze Złotego Globa odebrał też Ryan Gosling.

Tym samym "La La Land" zdobył nagrody we wszystkich kategoriach, w których był nominowany. Ostatni raz taka sytuacja zdarzyła się w 1976 roku, gdy triumfował "Lot nad kukułczym gniazdem" i rok później, gdy nagrodzono "Narodziny gwiazdy". Wspomniany film Milosa Formana zdobył jednak sześć Złotych Globów, podobnie jak "Midnight Express" (1978), siedmiu dotąd nie udało się zdobyć żadnej produkcji. "La La Land" zwyciężył we wszystkich "niedramatycznych" kategoriach. Tego również żaden film wcześniej nie dokonał.



Najlepszym aktorem w filmie dramatycznym został Casey Affleck, za rolę w obrazie "Manchester by the Sea". To pierwszy Złoty Glob w jego karierze. Casey Affleck jest młodszym bratem gwiazdy Hollywood, Bena Afflecka.

Za najlepszą aktorkę uznano Isabelle Huppert za rolę w filmie Paula Verhoevena "Elle". Film otrzymał również nagrodę w kategorii najlepszy film zagraniczny.

Meryl Streep, trzykrotna laureatka Oscara, która miała już na swym koncie osiem Złotych Globów, została podczas ceremonii w Los Angeles nagrodzona honorowym Złotym Globem za całokształt twórczości. Meryl Streep jest najczęściej nagradzaną i najczęściej nominowaną przez HFPA aktorką.



Najlepszą animacją roku został "Zwierzogród".

Pełna lista nagrodzonych w kategoriach kinowych:

Najlepszy film (dramat):

"Moonlight"

Najlepszy film (komedia/musical):

"La La Land"



Najlepszy reżyser:

Damien Chazelle ("La La Land")



Najlepszy scenariusz:

Damien Chazelle ("La La Land")



Najlepsza aktorka (dramat):

Isabelle Huppert ("Elle")



Najlepszy aktor (dramat):

Casey Affleck ("Manchester by the Sea")



Najlepsza aktorka (musical/komedia):

Emma Stone ("La La Land")



Najlepszy aktor (musical/komedia):

Ryan Gosling ("La La Land")



Najlepsza aktorka w drugoplanowej roli kinowej:

Viola Davis ("Fences")



Najlepszy aktor w drugoplanowej roli kinowej:

Aaron Taylor-Johnson ("Zwierzęta nocy")

Najlepsza animacja:

"Zwierzogród"

Najlepsza muzyka:

Justin Hurwitz ("La La Land")



Najlepsza piosenka:

"City Of Stars" ("La La Land")



Najlepszy film nieanglojęzyczny:

"Elle"

