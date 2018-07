​"Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego ze Złotym Gronem Lubuskiego Lata Filmowego

Film "Zimna wojna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego otrzymał główną nagrodę 47. Lubuskiego Lata Filmowego. W sobotni wieczór, 30 czerwca, na scenie amfiteatru w Łagowie ogłoszono wyniki tegorocznych konkursów tego najstarszego w Polsce festiwalu filmowego - poinformował PAP dyrektor festiwalu Andrzej Kawala.

Tomasz Kot i Joanna Kulig w filmie Pawła Pawlikowskiego "Zimna wojna" /materiały prasowe

Film Pawlikowskiego wygrał najbardziej prestiżowy Konkurs Główny, czyli filmów fabularnych. Zgodnie z tradycją łagowskiego festiwalu został nagrodzony Złotym Gronem.

W tej samej kategorii nagrodę Srebrnego Grona otrzymał film "Pewnego razu w listopadzie..." w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego, a Brązowego Grona ex aequo filmy: "Dzikie róże" w reżyserii Anny Jadowskiej oraz czesko-słowacka produkcja "Nina" w reżyserii Juraja Lehotskýego.

Ponadto specjalna nagrodę Złotego Grona przyznano węgierskiej aktorce Mari Törőcsik w uznaniu jej przejmującej kreacji aktorskiej w filmie "Zorza polarna" w reżyserii Márty Mészáros. Natomiast Nagrodę Organizatorów im. Juliusza Burskiego otrzymał sam film "Zorza polarna".

Jury Konkursu Głównego 47. Lubuskiego Lata Filmowego przewodniczył znany krytyk filmowy Stanisław Janicki. Eksperci oceniali 15 obrazów.



O nagrody w ramach Konkursu Filmów Dokumentalnych ubiegały się w tym roku 32 filmy z Polski, Węgier, Rumunii, Słowacji, Czech i Litwy. Jak zaznaczyli w swoim werdykcie członkowie jury, któremu przewodniczyła Maria Zmarz-Koczanowicz, poziom artystyczny filmów zaprezentowanych w tym konkursie był bardzo wysoki.

Nagrodę Złotego Grona otrzymał w tej kategorii film "Over the Limit" w reżyserii Marty Prus, opowiadający drodze do sukcesów sportowych rosyjskiej gimnastyczki Margarity Mamun - mistrzyni olimpijskiej z Rio de Janeiro. Drugą nagrodę otrzymał litewski film przyrodniczy "Pradawny las" w reżyserii Mindaugasa Survili, a Brązowe Grono przyznano słowackiemu filmowi "Coolture" w reżyserii Mira Remo.

Konkursu Krótkich Filmów Fabularnych łagowskiego festiwalu wygrał węgierski obraz pt. "Niewidzialnie/Invisibly/Láthatatlanul" w reżyserii Árona Szentpéteriego. Srebrne Grono jury przyznało filmowi "Casting" w reżyserii Katarzyny Iskry, a trzecia nagrodę "Sweet Home Czyżewo" w reżyserii Jakuba Radeja. W tym konkursie członkowie jury pod przewodnictwem Tomasza Gąssowskiego oceniali 38 filmów.



Podczas festiwalu, przez tydzień miłośnicy kina mogli obejrzeć w Łagowie projekcje ponad 220 wyselekcjonowanych filmów, spotkać się z ich twórcami i innymi ludźmi związanymi kinematografią. Wśród gości imprezy byli m.in. pierwszy dyrektor programowy Lubuskiego Lata Filmowego Stanisław Janicki, reżyser Radosław Piwowarski, ubiegłoroczny laureat Złotego Grona Michał Rosa, aktorka Magdalena Schejbal czy publicysta Piotr Śmiałowski.

W programie tegorocznej edycji Festiwalu pojawiło się wiele reminiscencji z pięciu dekad historii imprezy. Odbył się także przegląd filmów pt. "Wielcy, znani, zapomniani" z okazji 105. rocznicy urodzin i 30. rocznicy śmierci aktora Bolesława Płotnickiego. Ważnym elementem imprezy był przegląd etiud studenckich ze szkół filmowych z Polski, Niemiec, Węgier, Czech i Słowacji.

Lubuskie Lato Filmowe jest organizowane od 1969 r. Do czasu przemian politycznych w naszym kraju, festiwal skupiał się na polskiej kinematografii. W 1990 r. łagowska impreza stała się festiwalem międzynarodowym, nastawionym na prezentację kina krajów postkomunistycznych. Od tamtej pory jest okazją do poznania dorobku twórców z krajów byłego bloku wschodniego, których filmy nieczęsto goszczą na ekranach polskich kin i w programach stacji telewizyjnych.