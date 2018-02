"Zimna gra": Polska produkcja, amerykańskie kino

Po raz pierwszy w historii, polscy producenci realizują film w języku angielskim z myślą o dystrybucji międzynarodowej. Na planie, w wyjątkowej scenerii Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, spotykają się laureaci Oscara, światowe sławy kina oraz wielokrotnie nagradzani polscy twórcy, m.in. William Hurt, Lotte Verbeek, Corey Johnson, Aleksey Serebryakov, Robert Więckiewicz oraz Allan Starski i Paweł Edelman - całość w reżyserii Łukasza Kośmickiego.

W głównej roli zobaczymy w filmie Williama Hurta /Krzysztof Wiktor /materiały prasowe

Za kulisy wielkiej międzynarodowej polityki i w ponadczasowy konflikt mocarstw wciągnie nas poruszający thriller i szpiegowska historia zapomnianego, genialnego mistrza szachowego Joshuy Manskiego (William Hurt). Tytułowa gra toczy się w Warszawie, która w 1962 roku stała się centrum wydarzeń decydujących o losach świata. Czy możliwe jest, że w Polsce odbyła się kiedyś rozgrywka, która mogła skończyć się trzecią wojną światową?



Reklama

Lata 60., amerykański sen zamienia się w koszmar, radzieckie wojska płyną w stronę Kuby, Chruszczow grozi atakiem nuklearnym. Napięcie między USA a ZSRR sięga zenitu. W Warszawie do szachowej rozgrywki przygotowuje się dwóch graczy: Amerykanin i Rosjanin. Nie będzie to zwykły mecz. Co wydarzy się podczas tego spotkania? Kto okaże się prawdziwym zwycięzcą? Jedno jest pewne: Joshua Mansky (William Hurt) rozegra pojedynek, w którym stawką jest ratowanie ludzkości przed nuklearną zagładą.

Miejsce akcji: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, niczym kultowe Gotham City, stanie się świadkiem toczących się wydarzeń i miejscem tytułowej gry. Nieustająca tajemnica tego miejsca, nieodkryte sale, tajne przejścia, które rzadko można oglądać w innych produkcjach filmowych - sprawią, że Pałac raz jeszcze stanie się świadkiem swoich czasów. W scenografii Allana Starskiego oraz w obiektywie Pawła Edelmana - PKiN jest jednym z głównych bohaterów tej elektryzującej gry. Czasy się zmieniają - a gra o władzę między Wschodem a Zachodem trwa. Producenci Piotr Woźniak-Starak i Krzysztof Terej, którzy do tej pory z sukcesem opowiadali prawdziwe historie, dziś odpowiedź na pytanie "Czy ta historia wydarzyła się naprawdę?" pozostawiają widowni...

"Mecz szachowy, kryzys kubański, prezydent Kennedy i sekretarz Chruszczow istnieli. Pałac Kultury i Nauki nadal góruje w centrum Warszawy. W połączeniu faktów i filmowej fikcji, mamy nadzieję, że emocje i intryga pomiędzy mistrzami szachowymi, a agentami wywiadu dwóch mocarstw dostarczą widzom niezapomnianych wrażeń" - przekonuje reżyser "Zimnej gry" Łukasz Kośmicki.

Zdjęcia do filmu będą realizowane od lutego do kwietnia 2018 roku, a premiera zaplanowana jest na 2019 rok. Partnerem filmu jest miasto stołeczne Warszawa oraz Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Dystrybucję światową koordynuje K5 International, a za krajową odpowiada Next Film.