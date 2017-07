"Zgoda": Jakub Gierszał i Zofia Wichłacz walczą o życie i miłość

6 października na ekrany kin trafi wojenny dramat "Zgoda" w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego („Performer”) z głównymi rolami Zofii Wichłacz. Wcześniej obraz powalczy o Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Zofia Wichłacz i Jakub Gierszał w filmie "Zgoda" /Grzegorz Spała /materiały dystrybutora

"Zgoda" to poruszająca historia miłosna, rozgrywająca się w trudnych czasach schyłku II wojny światowej. Opowieść o dwóch młodych mężczyznach (Jakub Gierszał i Julian Świeżewski) zakochanych w jednej dziewczynie (Zofia Wichłacz).



Film Macieja Sobieszczańskiego został nagrodzony na 69. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno w sekcji First Look dla najlepszego projektu w fazie postprodukcji. Znalazł się również w prestiżowym gronie produkcji nominowanych do Złotych Lwów 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Jest rok 1945. Właśnie kończy się wojna. W Świętochłowicach na Śląsku organy bezpieczeństwa tworzą obóz pracy dla Niemców, Ślązaków i Polaków. Pod pretekstem ukarania zdrajców narodu polskiego, UB dokonuje czystek wśród "niechętnych komunistycznej władzy". Do pracy w obozie zgłasza się młody chłopak Franek (Julian Świeżewski). Próbuje ocalić Annę (Zofia Wichłacz), w której jest zakochany. Nie wie, że wśród osadzonych znalazł się Erwin (Jakub Gierszał), Niemiec, jego przyjaciel sprzed wojny, który od dawna skrycie kocha się w dziewczynie... Franek dołącza do komunistów, naiwnie licząc, że uda mu się oszukać system. Już pierwsze dni pracy w obozie odzierają go ze złudzeń. A z czasem przekonuje się, że aby ocalić swoją ukochaną, będzie musiał poświęcić wszystko...

Scenariusz "Zgody" autorstwa Małgorzaty Sobieszczańskiej otrzymał III nagrodę w konkursie Script Pro 2012. Za kamerą stanął Walentyn Wasjanowicz, wybitny ukraiński operator, autor zdjęć do nagrodzonego w Cannes filmu "Plemię". Reżyserem filmu jest Maciej Sobieszczański, którego poprzedni film "Performer" uhonorowano w tym roku prestiżową nagrodą Think podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.