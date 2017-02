"Zerwany kłos": Przedpremierowe pokazy w Warszawie i Krakowie

W niedzielę, 5 lutego, w Warszawie i Krakowie odbędą się przedpremierowe pokaz filmu "Zerwany Kłos". Jest to dramat historyczny o męczeńskiej śmierci bł. Karoliny Kózkówny.

"Zerwany kłos" trafi do kin 17 lutego /materiały dystrybutora

"Zerwany kłos" zaprezentowany zostanie 5 lutego (niedziela) w warszawskich kinach: Praha (godz. 13), Luna (godz. 14.30), Wisła (godz. 16). Tego samego dnia film będą mogli również zobaczyć mieszkańcy Krakowa (Kino Kijów, godz. 12).



Reklama

Trwa I wojna światowa. Carskie oddziały panoszą się w okolicach Tarnowa. 16-letnia Karolina Kózkówna, ponosi śmierć męczeńską w obronie wiary. Jej ojciec obwinia się za śmierć ukochanej córki. Dzieje bohaterów dopełnia Teresa, która nosi w sercu tajemnicę o gwałcie zadanym przez kozaka.



Bł. Karolina pozostaje szlachetnym wzorem do naśladowania w obliczu prześladowania katolików na całym świecie. Ta prosta, wiejska dziewczyna ustrzegła swej dziewczęcej godności i dochowała wiary w Jezusa Chrystusa. Jest drogowskazem dla świata, w którym Boga próbuje zatrzeć się w ludzkim sercu, a samego człowieka odrzeć z jego godności.

W rolach głównych wystąpili m.in. Aleksandra Hejda (bł. Karolina Kózkówna) i Dariusz Kowalski (Jan Kózka). - Historia ojca Karoliny jest niezwykle dramatyczna. Było dla mnie wielkim wyzwaniem, żeby jakoś "dobrać się" do tej postaci, jakoś ją obronić... - mówi Dariusz Kowalski, który wcielił się w tę rolę, w wywiadzie dla portalu wpolityce.pl - Jego zachowanie pozostaje tajemnicą. Zostawił przecież córkę w rękach sołdata, wiedząc, co ją może czekać. Wydawać by się mogło, że powinien bronić Karoliny za wszelką cenę. Z drugiej strony - w domu zostawił liczną rodzinę... Ten człowiek do końca życia zmagał się z wyrzutami sumienia - podkreśla Kowalski specyfikę swojej postaci.

Twórcami filmu są studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. - Wszystkich nas łączy pragnienie nowej ewangelizacji świata poprzez kulturę, w tym także poprzez film. Mamy świadomość ogromnej potrzeby kształcenia i wychowania młodzieży w duchu tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, a także rozwoju świadomości obywatelskiej i patriotycznej - podkreślają twórcy filmu z Fundacji Lux Veritatis.



Wideo "Zerwany Kłos" [trailer]

Za dystrybucję kinową filmu odpowiada firma Kondrat - Media.

"Zerwany kłos" został zaprezentowany publiczności wczesną jesienią 2016 r. na zakończenie jubileuszowych obchodów 100. rocznicy śmierci bł. Karoliny Kózkówny. Premiera była zarazem wotum wdzięczności za dar spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem w Polsce podczas ŚDM.