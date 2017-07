Zdzisław Kudła kończy 80 lat

Zdzisław Kudła jest absolwentem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od chwili skończenia studiów (1963) do przejścia na emeryturę (2010) pracował w bielsko-bialskim Studiu Filmów Animowanych, gdzie przeszedł drogę od dekoratora do dyrektora. W ostatnich latach powrócił do malarstwa, które uprawia niezwykle intensywnie, jak kiedyś film. 6 lipca ten znakomity artysta obchodzi 80. urodziny.

Zdzisław Kudła ze statuetką Nagrody SFP /Kuźnia Zdjęć/SFP /materiały prasowe

Zdzisław Kudła to scenarzysta i autor opracowania plastycznego oraz reżyser filmów rysunkowych oraz wycinankowych. Przy jego udziale lub współudziale - jako autora opracowania plastycznego - powstało ponad 110 filmów dla dzieci i dorosłych, jest współscenarzystą 15 filmów, reżyserował lub współreżyserował (najczęściej z Franciszkiem Pyterem) - 25, w tym dwa pełnometrażowe. Zadebiutował w 1968 roku animowanym filmem dla dorosłych zatytułowanym "Arena" według scenariusza Macieja Szumowskiego, znanego krakowskiego dziennikarza i dokumentalisty.



Ma na swym koncie wiele autorskich animacji dla dorosłych, przejmujących opowieści przestrzegających przed niepokojącymi skutkami ludzkiej działalności. Na szczególną uwagę zasługują: "Syzyf" (1970), "Kwiat" (1973), "Krzyż" (1973), "Impas" (1975), "...ergo sum" (2004), a zwłaszcza "Bruk" (1971) nagrodzony na festiwalach w Nyon, Oberhausen i Montrealu, "Szum lasu" (1972) w Nyon, Belgradzie i Warszawie oraz "Karaluch. Blatta Orientalis" (1989) w Bielsku-Białej.



Wyreżyserował również kilka odcinków popularnych seriali dla dzieci: "Bolek i Lolek wyruszają w świat" ("W puszczach Kanady", 1968; "Na stokach Kilimandżaro", 1969, "Grobowiec faraona", 1970), "Bajki Bolka i Lolka" ("Królowa śniegu", 1971), "Przygody "Bolka i Lolka" ("W puszczy", 1973; "Zimowe igraszki", 1973; "Wakacje na wsi", 1974), "Zabawy Bolka i Lolka" ("Niezwykłe odkrycie", 1975) oraz dwa filmy pełnometrażowe: "Porwanie w Tiutiurlistanie" (1986; współreżyseria: Franciszek Pyter) i "Gwiazda Kopernika" (2009; współreżyseria: Andrzej Orzechowski). Ten pierwszy, będący niezwykle efektowną ekranizacja popularnej książki Wojciecha Żukrowskiego, to wielowątkowa pełna magii opowieść o poszukiwaniu porwanej królewny, prowadzonym przez trójkę nieodłącznych przyjaciół - koguta, kota i lisicę, utrzymana w konwencji na wpół groteskowej baśni, urzekająca przepiękną, adekwatną do zawartych treści plastyką, precyzyjną animacją oraz dopracowaniem każdego najdrobniejszego szczegółu, ten drugi - pełna suspensu i tajemnic historia dzieciństwa i młodzieńczych lat przyszłego astronoma, okraszona świetną muzyką Abla Korzeniowskiego. "Porwanie w Tiutiurlistanie" zostało nagrodzone na festiwalach w Chicago i Poznaniu, a "Gwiazda Kopernika" w Erywaniu, Teheranie i Łodzi. Warto dodać, że Zdzisław Kudła otrzymał w 2011 roku Nagrodę SFP za całokształt dokonań artystycznych.

"Połknąłem już bakcyla filmu animowanego. Sporadycznie malowałem czy też wykonałem kilka polichromii, szczególnie w pierwszych latach po studiach. Twórczość filmowa nigdy nie była niezależna, nie zawsze realizowało się to, co chciałoby się. Jeszcze mniejsze szanse miało życie z malarstwa" - stwierdził na łamach książki Jerzego Armaty i Anny Wróblewskiej "Polski film dla dzieci i młodzieży". Po przejściu na emeryturę o filmie animowanym nie zapomniał, zajął się bowiem malarstwem sztalugowym, nawarstwionym, kadrowanym jak filmowe sceny. Jego prace to wielopłaszczyznowy komentarz do otaczającej rzeczywistości i przeżyć osobistych. Przypominają niegdysiejsze filmy.